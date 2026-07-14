Рефлектион AI и Небиус подписали крупную сделку на 1 миллиард долларов

·18·Технологии
Рефлектион AI и Небиус подписали крупную сделку на 1 миллиард долларов

Американский стартап в области искусственного интеллекта (AI) Рефлектион AI подписал контракт на сумму 1 миллиард долларов с европейской инфраструктурной компанией Небиус на предоставление вычислительных мощностей. Это соглашение является важным шагом в разработке опен-сурке моделей AI и знаменует собой новый этап технологической гонки в отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно условиям сделки, компания Небиус, ранее являвшаяся международным подразделением российской компании Yandex, обеспечит стартап Рефлектион AI новейшими и самыми мощными чипами NVIDIA. Это партнерство открывает стартапу доступ к огромным ресурсам, необходимым для обучения и внедрения сложных моделей. Стоит отметить, что ранее Рефлектион AI заключил аналогичный контракт на получение вычислительных ресурсов с компанией SpaceX.

Опен-сурке модели и рыночная динамика

В настоящее время на мировом рынке обостряются споры между закрытыми и открытыми моделями AI. В условиях усиления контроля над безопасностью данных и вмешательства правительств в технологические процессы растет интерес к создателям открытых моделей, таким как Рефлектион AI. Например, в прошлом месяце давление со стороны администрации США на таких гигантов, как Anthropic и OpenAI, с требованием ограничить свои самые мощные модели, вызвало обеспокоенность у представителей отрасли.

В такой ситуации пользователи и компании начинают больше доверять открытым и независимым моделям, чем закрытым системам, доступ к которым может быть ограничен в любой момент. Появление высокоэффективных открытых моделей из Китая также еще больше обостряет конкуренцию в этом направлении.

Успешное финансирование и перспективы

Стартап Рефлектион AI был основан в 2024 году двумя бывшими исследователями подразделения Google DeepMind. За короткое время компания смогла довести свою рыночную стоимость до 8 миллиардов долларов. По данным иксбт.ком, на сегодняшний день стартап привлек 2,6 миллиарда долларов инвестиций от таких авторитетных инвесторов, как NVIDIA, Секуоиа Капитал и Лигхтспид Вентуре Партнерс.

В свою очередь, Небиус также находится в центре крупных инфраструктурных проектов. После получения 2 миллиардов долларов инвестиций от NVIDIA компания подписала многолетние контракты на 27 миллиардов долларов с Meta и на 19,4 миллиарда долларов с Microsoft. Подобные соглашения имеют косвенное значение и для развивающихся рынков, так как рост глобальных вычислительных мощностей способствует удешевлению и популяризации технологий AI.

Эта сделка на 1 миллиард долларов создает стратегическую основу для вывода опен-сурке моделей Рефлектион AI на лидирующие позиции в мире. Ожидается, что подобные партнерства между технологическими гигантами определят вектор развития искусственного интеллекта в ближайшие годы.

Reflection AINebiusNVIDIAИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
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