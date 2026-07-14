Главный страх перед электромобилями развеян: что на самом деле ломается чаще всего?

Перед покупкой электромобиля многих мучает один вопрос: «Что мне делать, если выйдет из строя дорогая батарея?» Однако новое исследование, проведенное известной британской гарантийной компанией Warrantywise, показало, что большинство этих опасений беспочвенны. Как выяснилось, владельцы электрокаров сталкиваются с гораздо более простыми и неожиданными механическими и электрическими проблемами, чем с неисправностью аккумулятора.

Результаты исследования, опубликованные изданием Carscoops, изучил портал Zamin.uz.

Самые уязвимые узлы: проблема не в батарее!

Согласно результатам исследования, в электромобилях чаще всего выходят из строя детали, которые есть и в обычных машинах с двигателем внутреннего сгорания (бензиновых или дизельных). В частности, чаще всего подводят следующие системы:

Электрооборудование и датчики: Различные сенсоры, датчики и система центрального замка лидируют по количеству неисправностей. Их ремонт и настройка обходятся в среднем в 1085–1205 долларов .

Детали подвески (ходовая часть): Особенно часто выходят из строя рычаги подвески. Основная причина — большой вес электромобилей (из-за тяжелых батарей они значительно тяжелее обычных машин). Устранение неисправностей ходовой части обходится в среднем в 1600 долларов.

Зарядное устройство — самая опасная «ловушка»

Одной из самых дорогих проблем, характерных для электромобилей, является поломка встроенного зарядного устройства (on-board charger).

Рекордные расходы: Хотя ремонт этой детали стоит в среднем 2890 долларов, на практике максимальная сумма страховой выплаты по данному случаю составила целых 14 000 долларов.

Насколько быстро на самом деле ломается «страшный» аккумулятор?

Тяговые аккумуляторы (батареи), считающиеся самой дорогой частью электромобиля, на самом деле выходят из строя крайне редко. Аналитики отмечают, что аккумуляторная система является одним из самых надежных узлов. Однако, если проблема все же возникает, расходы будут немалыми.

В таблице ниже приведено сравнение средних цен на ремонт различных частей электромобилей:

Неисправная система / деталь Средняя стоимость ремонта (в долларах США) Электрооборудование и датчики $1 085 – $1 205 Детали подвески (рычаги) $1 600 Встроенное зарядное устройство $2 890 (максимум $14 000) Тяговый аккумулятор (батарея) $8 570

Ремонт дорожает с каждым годом

По расчетам экспертов Warrantywise, с ростом количества электромобилей цены на их техническое обслуживание также значительно растут. В частности, в период с 2024 по 2025 год средняя стоимость ремонта электрокаров увеличилась на 10,7 процента. Причинами этого называют нехватку специалистов и высокую стоимость высокотехнологичных деталей.