Млечный Путь оказался больше, чем мы думали: астрономы совершили новое открытие

Астрономы, изучающие тайны Вселенной, пришли к неожиданному выводу о структуре галактики Млечный Путь, в которой мы живем. Новые исследования показывают, что внешние спиральные рукава нашей галактики простираются на 10 процентов дальше, чем предполагалось ранее. Это открытие может заставить пересмотреть существующие модели Вселенной. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, ученые достигли этого результата, изучая специфические «эхо» рентгеновских лучей, исходящих от мощных космических взрывов. Данные, полученные с помощью рентгеновской обсерватории NASA Chandra и европейского спутника КсММ-Невтон, позволили более точно измерить расстояние до межзвездных пылевых облаков внутри спиральных рукавов.

Сложность изучения галактики изнутри

Самая большая трудность в изучении Млечного Пути заключается в том, что Солнечная система находится прямо внутри диска этой галактики. Поскольку мы видим наш «дом» изнутри, определение его точной формы и размеров происходит сложнее, чем наблюдение за чужими галактиками, находящимися на расстоянии миллионов световых лет. Поэтому астрономы полагаются на данные в различных диапазонах, включая не только оптический, но и радио-, инфракрасный и рентгеновский спектры.

Группа под руководством исследователя Национального института астрофизики Италии (ИНАФ-ИАСФ Милано) Беатрис Вайай проанализировала рентгеновские кольца, возникающие при отражении гамма-всплесков от космических пылевых облаков. Такие вспышки происходят в результате взрывов массивных звезд как сверхновых или столкновений нейтронных звезд. Размер колец меняется в зависимости от того, насколько далеко пылевое облако находится от наблюдателя.

«Это очень точный метод, основанный на чистой геометрии, для измерения расстояния до спиральных рукавов», — говорит Беатрис Вайай. Ученые проанализировали три крупных гамма-всплеска в спиральных рукавах Персея и Щита-Центавра и обнаружили, что в двух из них расстояние на 10 процентов больше предыдущих расчетов. Также выяснилось, что диаметр самого удаленного пылевого облака составляет около 3500 световых лет.

Новые карты и планы на будущее

Соавтор исследования Илария Форнасьеро отмечает, что эти измерения относятся не только к отдельным скоплениям пыли, но и к толщине всего спирального рукава. Это может стать поводом для пересчета общей массы Млечного Пути, так как масса галактики напрямую влияет на форму и ширину ее спиральных структур.

Хотя этот метод является революционным для изучения галактики «изнутри», его возможности несколько ограничены. Яркие гамма-всплески, видимые через плоскость Млечного Пути, происходят крайне редко. По словам ученых, за последние 25 лет было зафиксировано лишь несколько таких случаев. В будущем астрономы планируют проанализировать больше вспышек, чтобы создать более совершенную карту нашей галактики.