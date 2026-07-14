Пляжное фото Бурака Озчивита вызвало споры среди поклонников

·76·Культура
Пляжное фото Бурака Озчивита вызвало споры среди поклонников

Знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит попал в объективы папарацци во время отдыха с семьей в Бодруме. Снимки, сделанные на пляже, быстро распространились в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения среди поклонников и интернет-пользователей.

На кадрах видно, что прежняя спортивная форма актера изменилась, а живот стал больше. После этого некоторые пользователи сети подвергли его резкой критике, заявив, что он перестал следить за собой и набрал лишний вес.

Пляжное фото Бурака Озчивита вызвало споры среди поклонников

В социальных сетях участились комментарии вроде: «Где же та идеальная фигура?», «Он совсем себя запустил».

Однако поклонники актера не согласились с этой критикой. По их словам, Бурак Озчивит каждый год во время отпуска немного набирает вес, но с началом рабочего процесса за короткое время возвращается в прежнюю физическую форму. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

В настоящее время споры в социальных сетях продолжаются. Одни утверждают, что знаменитости всегда должны быть в спортивной форме, другие же подчеркивают, что временные изменения веса — это естественное явление.

Бурак ОзчивитБодрум
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Монстры на каникулах 5» официально анонсированы: Дракула возвращается«Монстры на каникулах 5» официально анонсированы: Дракула возвращаетсяСегодня, 19:14Джеки Чан прибыл в Казахстан для съемок нового фильмаДжеки Чан прибыл в Казахстан для съемок нового фильмаСегодня, 13:27Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)Сегодня, 13:19Радостная новость! Певец Иззат Шукуров стал отцом во второй раз!Радостная новость! Певец Иззат Шукуров стал отцом во второй раз!Сегодня, 13:13Спустя 3 дня после свадьбы Аббос Файзуллаев вернулся к тренировкам (видео)Спустя 3 дня после свадьбы Аббос Файзуллаев вернулся к тренировкам (видео)Сегодня, 11:45Сегодня день рождения народного артиста Мухаммадали АбдукундузоваСегодня день рождения народного артиста Мухаммадали АбдукундузоваСегодня, 11:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду
В сети появилось фото Рании Умаровой, дочери Шахнозы Мирзиёевой, с Криштиану Роналду