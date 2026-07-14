Роналдо призвал Неймара не спешить с завершением карьеры в сборной

Легенда бразильского футбола Роналдо Назарио прокомментировал ситуацию вокруг лидера национальной команды Неймара. После неудачного выступления на Чемпионате мира 2026 года Неймар намекнул на завершение своей международной карьеры. Однако бывший нападающий, известный по прозвищу «Зубастик», призвал своего соотечественника не поддаваться эмоциям и взять паузу перед принятием окончательного решения. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Неожиданное поражение сборной Бразилии от Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала турнира в Северной Америке стало ударом для всей страны. После этого матча лучший бомбардир в истории сборной Неймар не смог сдержать слез и заявил, что может завершить карьеру. Как передает Goal.com, Роналдо дал совет 34-летнему футболисту, подчеркнув, что не стоит принимать жизненно важные решения на фоне горячих эмоций после турнира.

Самоотдача и физическое состояние Неймара

Роналдо особо отметил, что Неймар пошел на большие жертвы, чтобы успеть к этому Чемпионату мира. Известно, что футболист долгое время боролся с серьезными травмами и присоединился к команде, не будучи полностью готовым. «Он не должен ничего от себя требовать и не должен принимать решения сейчас. Сейчас никому не нужно ничего решать», — сказал Роналдо в интервью ТНТ Спортс Брасил.

По мнению легендарного форварда, нельзя забывать, что Неймар вернулся в строй после двух лет тяжелых травм. Он подчеркнул, что если футболист вернется в свой клуб и проведет 10-15 матчей подряд, он восстановит свою прежнюю спортивную форму и голевое чутье. Это поможет ему вернуть уверенность в собственных силах.

Анчелотти и будущее сборной

Для Карло Анчелотти, возглавляющего сборную Бразилии, Неймар все еще может оставаться важной фигурой. Роналдо уверен, что если футболист наберет оптимальную физическую форму, он все еще сможет приносить пользу команде. «Через некоторое время у него снова появится мотивация, и кто знает, возможно, Анчелотти снова будет рассматривать его как вариант для сборной», — добавил бывший звездный игрок Реал Мадрида.

Роналдо напомнил, что техническое мастерство Неймара никогда не ставилось под сомнение, но в современном футболе физическая подготовка выходит на первый план для достижения решающего результата. В данный момент Неймар посещает покерные турниры, восстанавливаясь морально, однако эксперты ожидают его возвращения в большой футбол.

Футбольная общественность Бразилии сейчас разделилась: одна группа болельщиков считает, что нужно дать дорогу новому поколению, другие же подчеркивают, что уход такого опытного лидера, как Неймар, станет большой потерей для команды. Вмешательство Роналдо может стать дополнительной мотивацией для футболиста пересмотреть свое будущее.