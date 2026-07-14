Короткие ссылки т.ме в Telegram снова работают: причиной сбоя стали санкции США

·32·Технологии
Короткие ссылки т.ме в Telegram снова работают: причиной сбоя стали санкции США

Короткие домены т.ме, используемые для доступа к популярным группам и каналам в мессенджере Telegram, возобновили работу после суточного сбоя. Проблема, начавшаяся в понедельник, ограничила доступ пользователей по всему миру к открытым ресурсам по прямой ссылке. Ситуация привлекла внимание не только пользователей, но и основателя сервиса Павла Дурова. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным черногорского регистратора ДомаинМЭ, управляющего доменом, работа т.ме была временно приостановлена не по техническим причинам, а из-за процессов правового регулирования. В беседе с изданием TechCrunch глава ДомаинМЭ Предраг Лешич подтвердил, что домен вернулся в онлайн-режим, и пообещал, что вскоре будет опубликовано официальное заявление.

Санкции и статус «серверхолд»

Сообщается, что причиной отключения домена стали ограничения, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (ОФАК) Министерства финансов США. Представители регистратора в сети Кс (бывший Twitter), отвечая Павлу Дурову, пояснили, что домен был временно заблокирован в рамках проверки на соответствие требованиям ОФАК.

Согласно интернет-записям, к домену Telegram был применен статус «серверхолд». Обычно этот статус означает, что домен заблокирован регистратором по определенным причинам, что автоматически приводит к недоступности сайта по всему миру. Во вторник утром это ограничение было снято, и ссылки снова заработали.

Почему был заблокирован весь домен?

Эксперты, включая специалиста Джону Арагона, полагают, что инцидент совпал с днем введения санкций Министерством финансов США против провайдера Фирст VPN. Власти утверждают, что этот ВПН-сервис использовался киберпреступниками для атак с помощью программ-вымогателей. Ранее в этом году правительство США уже закрыло сайт данного сервиса.

Интересно, что в списке санкций для Фирст VPN была указана и ссылка т.ме, ведущая на открытую группу этого провайдера в Telegram. Предполагается, что регистратор домена, стремясь избежать крупных штрафов за несоблюдение санкций, решил временно заморозить не одну конкретную ссылку, а весь домен т.ме.

Для пользователей из Узбекистана Telegram также является основным инструментом общения и получения информации. Временная неработоспособность домена т.ме создала трудности при переходе по внешним ссылкам на многие локальные каналы и бизнес-аккаунты. В настоящее время все системы работают стабильно, и пользователи могут использовать короткие ссылки без каких-либо ограничений.

TelegramПавел ДуровСанкцииТехнологииИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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