Yandex представила единую модель Алике AI АРТ 2.0, которая умеет как создавать, так и редактировать изображения

·19·Технологии
Yandex представила единую модель Алике AI АРТ 2.0, которая умеет как создавать, так и редактировать изображения

Российский технологический гигант Yandex сделал важный шаг в области искусственного интеллекта. Компания разработала нейросеть Алике AI АРТ 2.0, объединившую в одной системе возможности создания изображений с нуля и редактирования существующих картинок на основе пользовательских инструкций. Эта новинка значительно упрощает процесс для пользователей, работающих с графическим контентом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Ранее процессы создания (генерации) изображения и его редактирования рассматривались как два разных технологических направления. Каждое из них имело свои отдельные модели, наборы данных и методики обучения. По информации иксбт.ком, инженерам Yandex удалось объединить эти два сценария в единую архитектуру. Теперь модель может автоматически применять знания, полученные в процессе создания изображения, и во время его редактирования.

Технологические преимущества и уникальные концепции

Особенность модели Алике AI АРТ 2.0 заключается в том, что она демонстрирует высокую точность при работе с редкими визуальными элементами. Например, если нейросеть научилась рисовать самовар или национальные узоры по текстовому запросу, она проявит такое же мастерство при добавлении этих объектов на готовое изображение. Это позволяет сохранять визуальную гармонию в процессе редактирования.

Разработчики также интегрировали в архитектуру специальный модуль, который преобразует короткие запросы пользователя в расширенные и подробные инструкции. По расчетам компании, такой подход позволил повысить точность редактирования примерно на 12 процентов, не меняя при этом саму генеративную модель.

Еще одно важное обновление связано с текстами внутри изображений. Одной из частых проблем в моделях искусственного интеллекта было ошибочное написание текста на картинках. Для Алике AI АРТ 2.0 был подготовлен специальный набор данных на русском и английском языках, что кардинально улучшило качество логотипов, объявлений и других текстовых элементов.

Значение для пользователей из Узбекистана

Данная технология в настоящее время запущена в приложениях Алике AI и Шедеврум компании Yandex. Учитывая активное использование сервисов Yandex в Узбекистане, для местных дизайнеров, маркетологов и обычных пользователей расширяются возможности создания быстрого и качественного контента без использования сложных программ для редактирования графики.

Переход к единой модели не только повышает качество, но и ускоряет технологический процесс. Теперь каждое обновление внедряется не для отдельных моделей, а для всей системы одновременно. Это создает основу для еще более быстрого развития искусственного интеллекта и адаптации к потребностям пользователей.

YandexИскусственный ИнтеллектAlice AIShedevrumТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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