Поддерживаемый Джеффом Безосом стартап Слате Ауто начал сотрудничество с Краёла

Стартап Слате Ауто, новый игрок на рынке электромобилей, финансируемый миллиардером Джеффом Безосом, продолжает представлять свои первые продукты в уникальном стиле. Делая ставку на простоту и гибкость в соответствии с пожеланиями клиентов, компания наладила партнерство с известным производителем карандашей брендом Краёла для оформления своих новых электромобилей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Основная концепция, предлагаемая Слате Ауто, заключается в том, что покупатель приобретает базовый электромобиль серого цвета без покраски за 24 950 долларов. Автомобиль способен преодолевать расстояние в 205 миль (около 330 км) и не содержит излишних технологических сложностей. Вместо этого пользователи могут адаптировать дизайн машины под свой вкус с помощью специальных виниловых покрытий (врапс).

Яркость цветов и новое партнерство

В рамках сотрудничества с Краёла компания Слате Ауто представила пять эксклюзивных цветов покрытий для автомобилей. В их число вошли знаковые цвета бренда: Керулеан (синий), Ферн (зеленый), Джерсей Томато (красный), Раззматазз (темно-розовый) и Данделион (желтый). Согласно данным иксбт.ком, стоимость этих специальных цветных покрытий составляет 1 549,99 долларов.

Клиенты, купившие данный пакет, получают не только обновленный внешний вид, но и дополнительные аксессуары. В частности, в комплект входят брелок для ключей в стиле Краёла, соответствующий цвету автомобиля, а также специальный декоративный элемент для приборной панели — «Слателет». Этот шаг направлен на то, чтобы представить автомобиль не просто как транспортное средство, а как образец личного творчества.

Анна Рока, руководитель отдела глобального партнерства компании Краёла, подчеркнула, что этот проект является первым в истории бренда сотрудничеством с автомобильной индустрией. Представители Слате Ауто заявили, что готовы работать над новыми дизайнами и с другими творческими личностями и компаниями. В настоящее время компания работает над аналогичным проектом с нью-йоркским художником Максом Коло.

Позиции на рынке и перспективы

Слате Ауто считается очень молодым игроком в автомобильной индустрии. Компания официально объявила о своей деятельности в апреле 2025 года и еще не начала поставки своих первых продуктов покупателям. Тем не менее, низкая цена и высокий уровень кастомизации привлекают внимание многих инвесторов и потребителей.

Ценовая политика компании также заслуживает внимания:

Двухместный базовый грузовик (трук) — 24 950 долларов;

Пятиместная модификация в кузове СУВ (внедорожник) — 29 950 долларов;

Виниловые покрытия разных цветов и аксессуары — за отдельную плату.