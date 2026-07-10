Поддерживаемый Джеффом Безосом стартап Слате Ауто начал сотрудничество с Краёла

·24·Технологии
Поддерживаемый Джеффом Безосом стартап Слате Ауто начал сотрудничество с Краёла

Стартап Слате Ауто, новый игрок на рынке электромобилей, финансируемый миллиардером Джеффом Безосом, продолжает представлять свои первые продукты в уникальном стиле. Делая ставку на простоту и гибкость в соответствии с пожеланиями клиентов, компания наладила партнерство с известным производителем карандашей брендом Краёла для оформления своих новых электромобилей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Основная концепция, предлагаемая Слате Ауто, заключается в том, что покупатель приобретает базовый электромобиль серого цвета без покраски за 24 950 долларов. Автомобиль способен преодолевать расстояние в 205 миль (около 330 км) и не содержит излишних технологических сложностей. Вместо этого пользователи могут адаптировать дизайн машины под свой вкус с помощью специальных виниловых покрытий (врапс).

Яркость цветов и новое партнерство

В рамках сотрудничества с Краёла компания Слате Ауто представила пять эксклюзивных цветов покрытий для автомобилей. В их число вошли знаковые цвета бренда: Керулеан (синий), Ферн (зеленый), Джерсей Томато (красный), Раззматазз (темно-розовый) и Данделион (желтый). Согласно данным иксбт.ком, стоимость этих специальных цветных покрытий составляет 1 549,99 долларов.

Клиенты, купившие данный пакет, получают не только обновленный внешний вид, но и дополнительные аксессуары. В частности, в комплект входят брелок для ключей в стиле Краёла, соответствующий цвету автомобиля, а также специальный декоративный элемент для приборной панели — «Слателет». Этот шаг направлен на то, чтобы представить автомобиль не просто как транспортное средство, а как образец личного творчества.

Анна Рока, руководитель отдела глобального партнерства компании Краёла, подчеркнула, что этот проект является первым в истории бренда сотрудничеством с автомобильной индустрией. Представители Слате Ауто заявили, что готовы работать над новыми дизайнами и с другими творческими личностями и компаниями. В настоящее время компания работает над аналогичным проектом с нью-йоркским художником Максом Коло.

Позиции на рынке и перспективы

Слате Ауто считается очень молодым игроком в автомобильной индустрии. Компания официально объявила о своей деятельности в апреле 2025 года и еще не начала поставки своих первых продуктов покупателям. Тем не менее, низкая цена и высокий уровень кастомизации привлекают внимание многих инвесторов и потребителей.

Ценовая политика компании также заслуживает внимания:

  • Двухместный базовый грузовик (трук) — 24 950 долларов;
  • Пятиместная модификация в кузове СУВ (внедорожник) — 29 950 долларов;
  • Виниловые покрытия разных цветов и аксессуары — за отдельную плату.
Появление таких доступных и экономичных электромобилей в будущем может сыграть важную роль в снижении затрат на городские грузоперевозки и личный транспорт. Хотя на данный момент Слате Ауто ориентирован только на рынок США, поддержка таких крупных инвесторов, как Джефф Безос, повышает вероятность выхода проекта на глобальный уровень.

Slate AutoЭлектромобильДжефф БезосCrayolaТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Meta представила модель Мусе Спарк 1.1: Новая эра в программированииMeta представила модель Мусе Спарк 1.1: Новая эра в программированииСегодня, 00:58Ошибки в мире стартапов: инвестор с опытом в 500+ проектов делится советамиОшибки в мире стартапов: инвестор с опытом в 500+ проектов делится советамиСегодня, 00:52Ариел Ридер Мудд 72В: представлен новый электровелосипед с крутящим моментом выше, чем у Lada VestaАриел Ридер Мудд 72В: представлен новый электровелосипед с крутящим моментом выше, чем у Lada VestaСегодня, 00:52Мониторы ЛГ и Алиенваре устанавливают рекламное ПО в Windows без согласия пользователяМониторы ЛГ и Алиенваре устанавливают рекламное ПО в Windows без согласия пользователяСегодня, 00:24Конфликт OpenAI и Нью-Йорк Тимес: гиганта ИИ обвинили в сокрытии доказательствКонфликт OpenAI и Нью-Йорк Тимес: гиганта ИИ обвинили в сокрытии доказательствСегодня, 00:21В национальном мессенджере Max запущена функция создания публичных каналовВ национальном мессенджере Max запущена функция создания публичных каналовВчера, 23:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке