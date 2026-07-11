Билет за 1285 долларов подорожал до 1 миллиона: ситуация вокруг матча Норвегия — Англия

·80·Спорт
Билет за 1285 долларов подорожал до 1 миллиона: ситуация вокруг матча Норвегия — Англия

В преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Англии на рынке билетов наблюдаются беспрецедентные цены. В некоторых предложениях по перепродаже стоимость одного билета достигла 1 миллиона долларов.

Интересно, что первоначальная официальная цена этих билетов была в сотни раз ниже.

Билет за 1285 долларов оценили в 1 миллион

По данным Sky News, некоторые билеты на матч НорвегияАнглия, выставленные на специальной платформе перепродажи ФИФА, предлагаются по цене 1 миллион долларов.

Изначально каждый из двух выставленных на продажу билетов стоил 1285 долларов. Позже цена их перепродажи резко возросла, достигнув миллиона долларов.

Есть и более дешевые варианты

На платформе можно найти и другие билеты той же категории по относительно более низким ценам.

Сообщается, что некоторые предложения начинаются примерно от 5 тысяч долларов. Это также в несколько раз выше первоначальной официальной цены.

Почему спрос настолько высок?

Одной из главных причин интереса к матчу являются звездные футболисты в составах обеих команд.

Болельщики с нетерпением ждут игры, в которой примут участие, в частности:

  • Эрлинг Холанд;

  • Мартин Эдегор;

  • Гарри Кейн;

  • Джуд Беллингем.

Статус четвертьфинала и борьба за путевку в полуфинал также еще больше повысили спрос на билеты.

Когда начнется игра?

Четвертьфинальный матч между национальными сборными Норвегии и Англии начнется в 02:00 по ташкентскому времени.

Теперь, наряду с главной интригой на поле, возник еще один вопрос: найдется ли действительно покупатель на билет стоимостью в миллион долларов?

НорвегияАнглияФИФАЭрлинг ХоландЖуд Беллингем
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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