Раскрыта тайна гигантского динозавра возрастом 150 миллионов лет

Тайские палеонтологи на основе ископаемых останков, найденных в провинции Каласин на северо-востоке страны, идентифицировали новый для науки вид динозавра. Ученые подчеркивают, что это открытие расширяет знания о гигантских зауроподах, обитавших в Юго-Восточной Азии в юрский период.

Новый вид получил название Урагасаурус каласиненсис. Исследователи полагают, что он жил около 150 миллионов лет назад и достигал в длину 20 метров. Его самой примечательной особенностью была очень длинная шея, которая позволяла ему питаться растениями на разной высоте.

Автор исследования, ученый из Университета Махасаракхам доктор Апирут Нилпанапан, сообщил, что окаменелости были найдены на богатом археологическом участке в районе Пху-Ной, где они были впервые обнаружены еще в 2008 году. Более 90 процентов найденных здесь останков составляют кости динозавров.

Новый вид был идентифицирован благодаря уникальному строению задних позвонков. Компьютерная томография (КТ) показала, что он принадлежит к семейству Маменчисауридае, отличающихся очень длинными шеями. До сих пор окаменелости этого семейства находили в основном в Китае, и для Таиланда это открытие стало первым в своем роде.

Ученые отмечают, что воздушные полости в костях динозавра и Й-образная структура костей отличают его от других известных видов. Доктор Нилпанапан признался, что в момент осознания того, что открыл новый вид, он от волнения даже ударил по компьютеру.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Натуре. Это уже вторая крупная находка динозавра в Таиланде в текущем году, что еще раз подтверждает, что в древности страна была одним из важных регионов обитания гигантских зауроподов.