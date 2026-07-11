Неожиданная удача: покупатель получил новый Ryzen 7 9800Кс3Д вместо Ryzen 7 7800Кс3Д

В мире компьютерных технологий мы часто слышим истории о том, как покупатели становятся жертвами мошенничества, получая дешевое или неисправное устройство вместо дорогого товара. Однако недавний случай в Украине оказался полной противоположностью: пользователь Reddit получил гораздо более дорогую и мощную модель процессора, чем та, которую он заказывал. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Пользователь под ником джакинетс на форуме Reddit рассказал, что заказал процессор AMD Ryzen 7 7800Кс3Д в одном из местных магазинов. Хотя эта модель считается одним из самых популярных чипов среди геймеров, доставленный товар удивил всех. Открыв коробку, покупатель обнаружил внутри новейшую и более мощную модель от AMD — Ryzen 7 9800Кс3Д.

Согласно сообщению издания иксбт.ком, покупатель заплатил 14 075 гривен (около 350 долларов США) за ОЭМ-версию процессора Ryzen 7 7800Кс3Д (без коробки, только сам процессор). Однако текущая цена полученного им Ryzen 7 9800Кс3Д в том же магазине составляет около 19 500 гривен (около 475 долларов). Таким образом, покупатель получил выгоду в 125 долларов без каких-либо доплат.

Ошибка продавца и технические различия

На фотографиях, опубликованных пользователем в социальных сетях, отчетливо видно, что в бланке заказа указан Ryzen 7 7800Кс3Д, но на самом процессоре стоит маркировка Ryzen 7 9800Кс3Д. Скорее всего, это произошло из-за невнимательности сотрудника склада или технической ошибки в системе сортировки товаров.

Ryzen 7 9800Кс3Д — это новейшее поколение процессоров AMD для игр, основанное на архитектуре Zen 5. По сравнению с предыдущим поколением Ryzen 7 7800Кс3Д, новый чип обеспечивает значительно более высокую производительность в играх благодаря повышенной тактовой частоте и усовершенствованной системе кэш-памяти (3Д В-Каче 2-го поколения).

Разница в цене между этими процессорами существенна. Ryzen 7 9800Кс3Д на данный момент является одним из самых дефицитных товаров, и его реальная рыночная цена часто значительно превышает рекомендованную. Поэтому украинский покупатель не только сэкономил деньги, но и получил доступ к самым современным технологиям.

Этот случай вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи называют это «обратным мошенничеством». Обычно, если интернет-магазины обнаруживают такую ошибку, они могут потребовать вернуть товар, но если покупатель уже установил процессор и начал им пользоваться, юридически вернуть его обратно крайне сложно.