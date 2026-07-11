В Берлине кассир супермаркета 11 часов находилась в заложниках

·1·Мир
В Берлине кассир супермаркета 11 часов находилась в заложниках

В одном из супермаркетов Германии, в городе Берлин, женщина-кассир была взята в заложники и удерживалась почти 11 часов. Об этом сообщает Euronews.

Как стало известно, инцидент произошел вечером 10 июля. Подозреваемый вошел в супермаркет и, угрожая ножом, взял в заложники женщину, работавшую на кассе.

На место происшествия были стянуты спецназ, скорая помощь и пожарные. Полицейские переговорщики пытались разрешить ситуацию мирным путем, однако утром 11 июля спецподразделение провело операцию, в ходе которой женщина была освобождена, а подозреваемый задержан.

По предварительным данным, при задержании использовался электрошокер. Остальные сотрудники супермаркета были безопасно эвакуированы во время инцидента.

В настоящее время полиция проводит расследование для установления причин случившегося и выяснения того, были ли подозреваемый и заложница знакомы ранее.

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