25-летний футболист покончил с собой после возвращения домой с чемпионата мира

Сегодня, 11 июля, в возрасте 25 лет скончался полузащитник южноафриканского клуба «Мамелоди Сандаунз» и национальной сборной Джейден Адамс. Об этом сообщает издание Соккер Ладума.

На данный момент причина смерти футболиста официально не разглашается. В некоторых СМИ со ссылкой на предварительные данные распространяются сообщения о том, что он мог покончить с собой. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Джейден Адамс присоединился к «Мамелоди Сандаунз» в 2025 году, провел в составе команды 27 матчей и забил 4 гола. До этого он в течение пяти лет защищал цвета клуба «Стелленбос».

В сезоне 2025–2026 годов полузащитник стал победителем Лиги чемпионов КАФ в составе «Мамелоди Сандаунз». Он также принял участие в 9 матчах за сборную ЮАР, забив 1 гол.

Адамс выходил на поле во всех трех матчах группового этапа чемпионата мира 2026 года, но голами не отметился. В матче 1/16 финала против Канады (0:1) он участия не принимал.