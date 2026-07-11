Для пользователей по всему миру, планирующих обновление компьютерной техники, 2027 год обещает стать самым сложным периодом. Как сообщил глава южнокорейской компании СК хйникс Квак Но Чжон, мировой рынок чипов памяти может столкнуться с серьезнейшим дефицитом в своей истории. Эта ситуация приведет не только к резкому росту цен, но и к нехватке комплектующих. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В интервью агентству Reuters глава СК хйникс спрогнозировал нарушение баланса между спросом и предложением. По его словам, производственных мощностей не хватит для удовлетворения потребностей клиентов, и эта тенденция, вероятно, сохранится даже после 2030 года. Подобные прогнозы вызывают серьезную обеспокоенность в мире компьютерных технологий.

Влияние искусственного интеллекта и технологии ХБМ

Основной причиной такого глобального дефицита называют стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI). Современные АИ-ускорители, в частности продукция NVIDIA и AMD, требуют огромных объемов высокоскоростной памяти ХБМ (Хигх Бандвидт Меморй). Производство чипов ХБМ является гораздо более сложным и ресурсоемким процессом по сравнению с традиционной оперативной памятью ДДР5.

Чипы ХБМ требуют передовых технологических процессов, сложных методов упаковки и большего количества кремниевых пластин на один готовый модуль. По этой причине крупнейшие мировые производители — СК хйникс, Samsung Электроникс и Микрон Течнологй — направляют большую часть своих мощностей именно на производство ХБМ. Это приводит к сокращению объемов традиционных чипов памяти, предназначенных для обычных компьютеров и серверов.

Цены и рыночная конъюнктура

Ситуацию на рынке усложняют долгосрочные контракты между крупными корпорациями. В результате того, что гиганты заранее бронируют производственные мощности, возникает дефицит чипов для розничной торговли и мелких покупателей. По данным аналитической компании ТрендФорке, контрактные цены на память DRAM уже начали расти, и ожидается, что этот процесс продолжится.

Для рынка Узбекистана эта новость также имеет важное значение, так как цены на ноутбуки и комплектующие для персональных компьютеров, поступающие в страну, напрямую зависят от мировых котировок. Удорожание чипов памяти значительно увеличит расходы на сборку новых систем или апгрейд существующих компьютеров.

Подводя итог, можно сказать, что в то время как технологические гиганты фокусируются на высокодоходном секторе искусственного интеллекта, обычным пользователям придется столкнуться с высокими ценами и дефицитом. Специалисты советуют тем, кто планирует обновление компьютерной техники, завершить этот процесс до 2027 года или готовиться к долгосрочному росту цен.