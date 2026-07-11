Дубль Чинеду принес «Пахтакору» победу в последнем контрольном матче

·34·Спорт
Дубль Чинеду принес «Пахтакору» победу в последнем контрольном матче

«Пахтакор» одержал уверенную победу в последнем контрольном матче перед второй частью сезона. Ташкентцы обыграли «Коканд-1912» со счетом 4:2, завершив подготовку к официальным встречам на позитивной ноте.

В матче в составе «львов» отличились не четыре, а три игрока — Чинеду оформил дубль во втором тайме.

Два гола в первом тайме

«Пахтакор» активно начал встречу и до перерыва дважды поразил ворота соперника.

В составе ташкентцев авторами голов стали:

  • Хожимат Эркинов;

  • Турдимуродов (а не Бобир Абдихоликов).

Таким образом, команда обеспечила себе преимущество уже в первом тайме.

Чинеду стал решающей фигурой во втором тайме

Вышедший на поле после перерыва Чинеду эффективно воспользовался своими шансами.

Он дважды поразил ворота, оформив дубль и закрепив победу «Пахтакора».

Контрольный матч

«Пахтакор» — «Коканд-1912» — 4:2

Голы: Эркинов, Турдимуродов, Чинеду — 2.

Состав «Пахтакора»

Кувватов (Назаров), Алижонов (Насруллаев), Тахсин, Хамралиев (Дилшодбеков), Саитов, Буриев, Собирходжаев (Миркобилов), Бозоров (Хамдамов), Ибрагимов (Сайдалиев), Эркинов, Турдимуродов (Чинеду).

Теперь начинаются главные испытания

Эта встреча стала для «Пахтакора» последним контрольным матчем перед второй частью сезона.

Команда завершила этап подготовки победой. Теперь главная задача для тренерского штаба — перенести результативность из контрольных игр на официальные матчи.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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