Активирован скрытый датчик ХотСпот в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50

·6·Технологии
Активирован скрытый датчик ХотСпот в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50

Компания NVIDIA решила скрыть от пользователей данные о температуре GPU ХотСпот (самой горячей точки) в своих видеокартах нового поколения серии GeForce RTX 50. Однако энтузиасты технологий нашли способ обойти это ограничение и получили тревожные данные о реальном состоянии устройства. Это открытие ставит серьезные вопросы о долгосрочной стабильности новых графических процессоров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Изначально многие эксперты полагали, что датчик ХотСпот в моделях GeForce RTX 50 отсутствует вовсе, так как популярные диагностические программы, такие как ГПУ-З, ХВиНФО и МСИ Афтербурнер, не могли определить этот показатель. Согласно данным иксбт.ком, специалисты бразильского канала Пауло Гомес доказали, что датчик присутствует на аппаратном уровне, а просто заблокирован программно.

Для получения этой информации энтузиасты использовали модифицированную версию NVIDIA МОДС (Модулар Диагностик Софтваре) — программного обеспечения, предназначенного только для внутреннего использования NVIDIA. Данное ПО обычно применяется в процессе производства для тестирования графических чипов и модулей памяти и не является общедоступным.

Опасные показатели температуры

Для эксперимента была выбрана видеокарта GeForce RTX 5070 Ти, и результаты оказались неожиданными. В то время как обычные датчики показывали температуру графического процессора около 67-68 градусов, скрытый датчик ХотСпот зафиксировал, что температура превышает 100 градусов и даже достигает 107 градусов. Столь высокая температура считается критической для электронных компонентов.

Эксперты отмечают, что температура выше 100 градусов может привести к нестабильной работе видеокарты, внезапным отключениям или снижению производительности. Хуже всего то, что обычный пользователь не может понять, в чем именно заключается проблема через стандартные программы, так как общий показатель температуры выглядит нормальным.

При разборке видеокарты для выяснения причины проблемы выяснилось, что заводская термопаста частично высохла. После замены термопасты на новую температура ХотСпот снизилась до 100 градусов. Хотя этот показатель все еще высок, в работе устройства наблюдалась стабильность.

Хотя серия NVIDIA GeForce RTX 50, которая начинает появляться на рынке, обещает высокую производительность, эта ситуация призывает пользователей к осторожности. Если ваша видеокарта беспричинно «зависает» во время тяжелых игр или графических задач, проблема может заключаться именно в скрытом перегреве. Пока NVIDIA не дала официальных комментариев относительно того, почему этот датчик был заблокирован.

NVIDIAGeForce RTX 50ТехнологияGPUВидео Карта
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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