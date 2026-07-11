В Китае запущена крупнейшая в мире гибридная солнечная электростанция

·34·Технологии
В Китае запущена крупнейшая в мире гибридная солнечная электростанция

Китайская корпорация Чина Три Горгес Корпоратион (КТГ) совершила революционный шаг в сфере возобновляемой энергетики, введя в коммерческую эксплуатацию крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию в пустыне Гоби. Этот гигантский комплекс, построенный недалеко от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, привлекает внимание мирового сообщества не только своей мощностью в 1 ГВ, но и уникальной технологией хранения энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Проект объединяет в себе два типа технологий генерации: традиционные фотоэлектрические панели (900 МВ) и солнечную тепловую установку (КСП, 100 МВ). Комплекс общей стоимостью 3,53 миллиарда юаней (около 480 миллионов долларов) занимает площадь 1817 гектаров. По данным иксбт.ком, эта станция превзошла проект Нур Энергй 1 в Дубае мощностью 950 МВ, став мировым лидером в своем классе.

Ночная энергия с помощью расплавленной соли

Главным технологическим достижением проекта является система хранения энергии на основе расплавленной соли. В течение дня 260 тысяч специальных зеркал направляют солнечный свет на приемные устройства, нагревая специальный теплоноситель до температуры 550 °К. Накопленное тепло позволяет вырабатывать электроэнергию даже после захода солнца: горячая соль превращает воду в пар, который приводит в движение турбины.

Эта технология позволяет обеспечивать стабильную подачу энергии в течение 8 часов после захода солнца без использования традиционных литий-ионных аккумуляторов. Инженеры отмечают, что в проекте использованы усовершенствованные линейные рефлекторы Френеля, что повышает эффективность на 10 процентов по сравнению с аналогичными системами. Единая система управления координирует работу солнечных панелей и теплового блока.

Экономическая и экологическая эффективность

Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс в Хами будет производить около 2,07 ТВх электроэнергии в год. По расчетам КТГ, этого объема достаточно для бесперебойного обеспечения электроэнергией более 830 тысяч домохозяйств. Для таких солнечных регионов, как Узбекистан, подобные гибридные технологии могут стать важным примером для обеспечения энергетической независимости в будущем.

Китай не намерен останавливать свою экспансию в энергетическом секторе. В будущем планируется увеличить мощность станции в Хами до 3 ГВ. Кроме того, в настоящее время недалеко от этого района строится еще один крупный гибридный объект. Его общая мощность составит 1,5 ГВ, из которых 1,3 ГВ придется на фотоэлектрические панели и 150 МВ — на солнечную тепловую генерацию.

Этот проект является важным этапом в решении главной проблемы возобновляемых источников энергии — нестабильности. Возможность вырабатывать энергию даже в отсутствие солнца выводит «зеленую» энергетику на уровень конкуренции с традиционными угольными и газовыми электростанциями.

ХитойҚуёш ЭнергиясиГибрид СтанцияТехнологияГоби Саҳроси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Умные очки без камеры и динамиков: представлена модель Эвен Реалитиес Г2Умные очки без камеры и динамиков: представлена модель Эвен Реалитиес Г2Сегодня, 22:57Активирован скрытый датчик ХотСпот в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50Активирован скрытый датчик ХотСпот в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50Сегодня, 22:50Apple приняла неожиданное решение: объемы производства iPhone 17 будут резко сокращеныApple приняла неожиданное решение: объемы производства iPhone 17 будут резко сокращеныСегодня, 21:57Неожиданная удача: покупатель получил новый Ryzen 7 9800Кс3Д вместо Ryzen 7 7800Кс3ДНеожиданная удача: покупатель получил новый Ryzen 7 9800Кс3Д вместо Ryzen 7 7800Кс3ДСегодня, 21:21Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 летЭнергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 летСегодня, 20:50Стали известны технические характеристики и цены Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 и Ватч 9Стали известны технические характеристики и цены Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 и Ватч 9Сегодня, 20:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке