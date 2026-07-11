В Китае запущена крупнейшая в мире гибридная солнечная электростанция

Китайская корпорация Чина Три Горгес Корпоратион (КТГ) совершила революционный шаг в сфере возобновляемой энергетики, введя в коммерческую эксплуатацию крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию в пустыне Гоби. Этот гигантский комплекс, построенный недалеко от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, привлекает внимание мирового сообщества не только своей мощностью в 1 ГВ, но и уникальной технологией хранения энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Проект объединяет в себе два типа технологий генерации: традиционные фотоэлектрические панели (900 МВ) и солнечную тепловую установку (КСП, 100 МВ). Комплекс общей стоимостью 3,53 миллиарда юаней (около 480 миллионов долларов) занимает площадь 1817 гектаров. По данным иксбт.ком, эта станция превзошла проект Нур Энергй 1 в Дубае мощностью 950 МВ, став мировым лидером в своем классе.

Ночная энергия с помощью расплавленной соли

Главным технологическим достижением проекта является система хранения энергии на основе расплавленной соли. В течение дня 260 тысяч специальных зеркал направляют солнечный свет на приемные устройства, нагревая специальный теплоноситель до температуры 550 °К. Накопленное тепло позволяет вырабатывать электроэнергию даже после захода солнца: горячая соль превращает воду в пар, который приводит в движение турбины.

Эта технология позволяет обеспечивать стабильную подачу энергии в течение 8 часов после захода солнца без использования традиционных литий-ионных аккумуляторов. Инженеры отмечают, что в проекте использованы усовершенствованные линейные рефлекторы Френеля, что повышает эффективность на 10 процентов по сравнению с аналогичными системами. Единая система управления координирует работу солнечных панелей и теплового блока.

Экономическая и экологическая эффективность

Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс в Хами будет производить около 2,07 ТВх электроэнергии в год. По расчетам КТГ, этого объема достаточно для бесперебойного обеспечения электроэнергией более 830 тысяч домохозяйств. Для таких солнечных регионов, как Узбекистан, подобные гибридные технологии могут стать важным примером для обеспечения энергетической независимости в будущем.

Китай не намерен останавливать свою экспансию в энергетическом секторе. В будущем планируется увеличить мощность станции в Хами до 3 ГВ. Кроме того, в настоящее время недалеко от этого района строится еще один крупный гибридный объект. Его общая мощность составит 1,5 ГВ, из которых 1,3 ГВ придется на фотоэлектрические панели и 150 МВ — на солнечную тепловую генерацию.

Этот проект является важным этапом в решении главной проблемы возобновляемых источников энергии — нестабильности. Возможность вырабатывать энергию даже в отсутствие солнца выводит «зеленую» энергетику на уровень конкуренции с традиционными угольными и газовыми электростанциями.