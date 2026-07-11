Apple приняла неожиданное решение: объемы производства iPhone 17 будут резко сокращены

Компания Apple внесла серьезные коррективы в планы по производству модели iPhone 17, ожидаемой в следующем году. Согласно последним данным, технологический гигант был вынужден сократить объем выпуска базовой модели почти на треть от первоначально запланированного показателя. Это решение напрямую связано с экономическими изменениями на рынке смартфонов и ростом цен на комплектующие. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщает инсайдер Фиксед Фокус Дигитал, изначально Apple планировала снизить нагрузку на производственные линии на 15 процентов. Однако в течение текущей недели этот показатель был увеличен до 33 процентов. Столь резкий шаг свидетельствует о существенных изменениях в стратегии компании на следующий год.

Рост цен на модули памяти стал основной проблемой

Основной причиной сокращения производства называется чрезмерный рост цен на чипы памяти (RAM и флеш-память). Поскольку Apple использует в своих устройствах высококачественные и скоростные модули памяти, колебания цен на рынке комплектующих существенно влияют на себестоимость смартфона. Для базовой модели iPhone 17 это приводит к снижению рентабельности.

Стоит отметить, что модели верхнего сегмента, такие как iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, пока не столкнулись с подобными ограничениями. Про-версии обеспечивают компании высокую маржинальность, то есть разница между их себестоимостью и ценой продажи больше. По этой причине подорожание комплектующих не наносит такой серьезный удар по прибыльности флагманских моделей, как по базовой версии.

Ценовая политика и будущие изменения

Согласно данным иксбт.ком, хотя в последнее время Apple повысила цены на свои персональные компьютеры и планшеты, компания пытается сохранить стабильность цен в сегменте смартфонов. Однако рост себестоимости комплектующих может не позволить удерживать цены долгое время. Эксперты прогнозируют, что начиная с серии iPhone 18, цены на смартфоны существенно вырастут.

Учитывая высокий спрос на смартфоны iPhone на рынке Узбекистана, сокращение объемов производства может привести к дефициту базовых моделей в будущем или к тому, что цены окажутся выше официальных ожиданий. На данный момент Apple официально не прокомментировала эту информацию.

К сведению, распространивший эту новость Фиксед Фокус Дигитал и ранее предоставлял точную информацию о продуктах Apple. В частности, он был известен своими инсайдами о дизайне iPhone SE4 и о том, что компания приостановила проект складного смартфона.