Apple приняла неожиданное решение: объемы производства iPhone 17 будут резко сокращены

·75·Технологии
Apple приняла неожиданное решение: объемы производства iPhone 17 будут резко сокращены

Компания Apple внесла серьезные коррективы в планы по производству модели iPhone 17, ожидаемой в следующем году. Согласно последним данным, технологический гигант был вынужден сократить объем выпуска базовой модели почти на треть от первоначально запланированного показателя. Это решение напрямую связано с экономическими изменениями на рынке смартфонов и ростом цен на комплектующие. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщает инсайдер Фиксед Фокус Дигитал, изначально Apple планировала снизить нагрузку на производственные линии на 15 процентов. Однако в течение текущей недели этот показатель был увеличен до 33 процентов. Столь резкий шаг свидетельствует о существенных изменениях в стратегии компании на следующий год.

Рост цен на модули памяти стал основной проблемой

Основной причиной сокращения производства называется чрезмерный рост цен на чипы памяти (RAM и флеш-память). Поскольку Apple использует в своих устройствах высококачественные и скоростные модули памяти, колебания цен на рынке комплектующих существенно влияют на себестоимость смартфона. Для базовой модели iPhone 17 это приводит к снижению рентабельности.

Стоит отметить, что модели верхнего сегмента, такие как iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, пока не столкнулись с подобными ограничениями. Про-версии обеспечивают компании высокую маржинальность, то есть разница между их себестоимостью и ценой продажи больше. По этой причине подорожание комплектующих не наносит такой серьезный удар по прибыльности флагманских моделей, как по базовой версии.

Ценовая политика и будущие изменения

Согласно данным иксбт.ком, хотя в последнее время Apple повысила цены на свои персональные компьютеры и планшеты, компания пытается сохранить стабильность цен в сегменте смартфонов. Однако рост себестоимости комплектующих может не позволить удерживать цены долгое время. Эксперты прогнозируют, что начиная с серии iPhone 18, цены на смартфоны существенно вырастут.

Учитывая высокий спрос на смартфоны iPhone на рынке Узбекистана, сокращение объемов производства может привести к дефициту базовых моделей в будущем или к тому, что цены окажутся выше официальных ожиданий. На данный момент Apple официально не прокомментировала эту информацию.

К сведению, распространивший эту новость Фиксед Фокус Дигитал и ранее предоставлял точную информацию о продуктах Apple. В частности, он был известен своими инсайдами о дизайне iPhone SE4 и о том, что компания приостановила проект складного смартфона.

AppleiPhone 17СмартфонТехнологияБозор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Умные очки без камеры и динамиков: представлена модель Эвен Реалитиес Г2Умные очки без камеры и динамиков: представлена модель Эвен Реалитиес Г2Сегодня, 22:57Активирован скрытый датчик ХотСпот в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50Активирован скрытый датчик ХотСпот в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50Сегодня, 22:50В Китае запущена крупнейшая в мире гибридная солнечная электростанцияВ Китае запущена крупнейшая в мире гибридная солнечная электростанцияСегодня, 22:25Неожиданная удача: покупатель получил новый Ryzen 7 9800Кс3Д вместо Ryzen 7 7800Кс3ДНеожиданная удача: покупатель получил новый Ryzen 7 9800Кс3Д вместо Ryzen 7 7800Кс3ДСегодня, 21:21Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 летЭнергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 летСегодня, 20:50Стали известны технические характеристики и цены Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 и Ватч 9Стали известны технические характеристики и цены Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 и Ватч 9Сегодня, 20:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке