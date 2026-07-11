Хаби Алонсо поделился первыми словами в «Челси»

·0·Спорт
Хаби Алонсо поделился первыми словами в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился своими первыми впечатлениями после начала работы в лондонском клубе. Испанский специалист назвал это назначение большой честью и заявил, что готов к сложным задачам, стоящим перед командой.

По словам Алонсо, именно большое давление и трудные испытания являются одними из самых привлекательных сторон футбола.

«Это большая честь для меня»

Хаби Алонсо не скрывал своей радости от того, что стал частью клуба с такой огромной историей и большими целями, как «Челси».

«Это потрясающее чувство. Прежде всего, для меня это большая честь. Быть частью одного из крупнейших клубов мира, команды, добившейся огромных успехов за последние десятилетия, — это огромная привилегия», — сказал он пресс-службе клуба.

Алонсо не боится сложных задач

Новый тренер подчеркнул, что прекрасно понимает, что в лондонском клубе его ждут непростые времена.

«Теперь я с нетерпением жду предстоящих испытаний. Да, нас ждут сложные задачи, но именно такие вызовы являются самой прекрасной стороной футбола», — сказал Алонсо.

Это заявление показывает, что тренер начинает работу в «Челси» с большими амбициями.

Новая эра началась 1 июля

Хаби Алонсо был официально назначен главным тренером «Челси» 1 июля.

Теперь болельщики будут наблюдать за тем, как испанский специалист изменит игровой стиль клуба и насколько быстро сможет вернуть команду в борьбу за трофеи.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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