Anthropic начала локализацию цен для Claude

Anthropic, один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта, начал локализацию цен на свой чат-бот Claude для индийского рынка. Этот шаг оценивается как стратегическое действие, направленное на укрепление позиций компании в этом регионе, который является крупнейшим рынком для Anthropic за пределами США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время многие пользователи в Индии начали видеть стоимость услуг на веб-сайте и в мобильных приложениях Claude в местной валюте — рупиях. По данным издания TechCrunch, до этого пользователи сталкивались с трудностями, связанными с ценами в долларах и конвертацией валют. Этим шагом Anthropic стремится упростить процесс оплаты для пользователей.

Конкуренция и платежные системы

Хотя цены начали отображаться в рупиях, Anthropic пока не интегрировала популярную в Индии систему мгновенных платежей УПИ (Унифиед Пайментс Интерфаке). На данный момент оплата производится только через банковские карты или магазины приложений Apple и Google. В этом плане компания OpenAI немного впереди: еще в августе она внедрила не только оплату в рупиях для ChatGPT, но и поддержку системы УПИ.

Индия является крайне важным регионом для Anthropic, так как на эту страну приходится 5,8% всех пользователей Claude в мире. По этому показателю Индия занимает второе место в мире после США. В феврале компания открыла офис в Бангалоре и привлекла бывшего руководителя Microsoft Индиа Ирину Гоуз для управления бизнесом в этом регионе.

Разница в ценах и партнерства

Местные цены установлены следующим образом: подписка Claude Pro при годовой оплате составляет 2 000 рупий в месяц (около 21 доллара). Для сравнения, в США эта услуга стоит 17 долларов в месяц. План Claude Max установлен на уровне 11 999 рупий (около 125 долларов), что также несколько дороже, чем 100 долларов в США. Такая разница в ценах объясняется включением местных налогов.

Anthropic наладила сотрудничество с крупными ИТ-гигантами Индии, такими как Инфосйс и Tata Консултанкй Сервикес. Это партнерство служит расширению корпоративных решений в области искусственного интеллекта. После недопониманий, возникших в прошлом году из-за ограничения доступа к некоторым моделям, компания сейчас пытается вернуть доверие разработчиков.

Для пользователей из Узбекистана такие новости также важны, так как переход глобальных компаний на региональную ценовую политику дает надежду на внедрение более доступных тарифов для рынка Центральной Азии в будущем. Пока местные пользователи продолжают пользоваться услугами Claude по стандартным международным тарифам.