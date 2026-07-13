Anthropic начала локализацию цен для Claude

·25·Технологии
Anthropic начала локализацию цен для Claude

Anthropic, один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта, начал локализацию цен на свой чат-бот Claude для индийского рынка. Этот шаг оценивается как стратегическое действие, направленное на укрепление позиций компании в этом регионе, который является крупнейшим рынком для Anthropic за пределами США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время многие пользователи в Индии начали видеть стоимость услуг на веб-сайте и в мобильных приложениях Claude в местной валюте — рупиях. По данным издания TechCrunch, до этого пользователи сталкивались с трудностями, связанными с ценами в долларах и конвертацией валют. Этим шагом Anthropic стремится упростить процесс оплаты для пользователей.

Конкуренция и платежные системы

Хотя цены начали отображаться в рупиях, Anthropic пока не интегрировала популярную в Индии систему мгновенных платежей УПИ (Унифиед Пайментс Интерфаке). На данный момент оплата производится только через банковские карты или магазины приложений Apple и Google. В этом плане компания OpenAI немного впереди: еще в августе она внедрила не только оплату в рупиях для ChatGPT, но и поддержку системы УПИ.

Индия является крайне важным регионом для Anthropic, так как на эту страну приходится 5,8% всех пользователей Claude в мире. По этому показателю Индия занимает второе место в мире после США. В феврале компания открыла офис в Бангалоре и привлекла бывшего руководителя Microsoft Индиа Ирину Гоуз для управления бизнесом в этом регионе.

Разница в ценах и партнерства

Местные цены установлены следующим образом: подписка Claude Pro при годовой оплате составляет 2 000 рупий в месяц (около 21 доллара). Для сравнения, в США эта услуга стоит 17 долларов в месяц. План Claude Max установлен на уровне 11 999 рупий (около 125 долларов), что также несколько дороже, чем 100 долларов в США. Такая разница в ценах объясняется включением местных налогов.

Anthropic наладила сотрудничество с крупными ИТ-гигантами Индии, такими как Инфосйс и Tata Консултанкй Сервикес. Это партнерство служит расширению корпоративных решений в области искусственного интеллекта. После недопониманий, возникших в прошлом году из-за ограничения доступа к некоторым моделям, компания сейчас пытается вернуть доверие разработчиков.

Для пользователей из Узбекистана такие новости также важны, так как переход глобальных компаний на региональную ценовую политику дает надежду на внедрение более доступных тарифов для рынка Центральной Азии в будущем. Пока местные пользователи продолжают пользоваться услугами Claude по стандартным международным тарифам.

AnthropicClaudeСунъий ИнтеллектҲиндистонТехнология
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Росатом представил платформу Когнитрон для создания агентов на базе искусственного интеллектаРосатом представил платформу Когнитрон для создания агентов на базе искусственного интеллектаСегодня, 21:26Приложение ТВ Тиме закрывается: основатель анонсировал новую платформу БингерсПриложение ТВ Тиме закрывается: основатель анонсировал новую платформу БингерсСегодня, 20:52Японские компании доплачивают сотрудникам за использование ИИЯпонские компании доплачивают сотрудникам за использование ИИСегодня, 20:50Магистральная квантовая сеть РЖД получила официальный сертификат: Новый уровень безопасностиМагистральная квантовая сеть РЖД получила официальный сертификат: Новый уровень безопасностиСегодня, 20:25ЛАПД отказался от системы наблюдения Флок Сафетй из-за проблем с безопасностью данныхЛАПД отказался от системы наблюдения Флок Сафетй из-за проблем с безопасностью данныхСегодня, 19:56Китай ищет воду на южном полюсе Луны: началась подготовка к миссии Чангʻе-7Китай ищет воду на южном полюсе Луны: началась подготовка к миссии Чангʻе-7Сегодня, 19:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли