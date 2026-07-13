Барселона отказывается продлевать контракт с Ферраном Торресом: причина в финансах

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку сомневается в необходимости продления действующего контракта с нападающим Ферраном Торресом. Несмотря на то, что под руководством Ханси Флика футболист остается важной частью системы ротации, тяжелое финансовое положение клуба заставляет руководство тщательно взвешивать каждый шаг. За этим решением скрывается секретный пункт в предыдущем соглашении с «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания The Athletic, нежелание администрации «Барселоны» подписывать новое соглашение с Торресом связано с условиями трансфера в январе 2022 года. Тогда каталонцы согласились заплатить за футболиста 55 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов. Однако еще одна небольшая, но важная деталь, прописанная в контракте, сегодня стала для клуба серьезным препятствием.

Секретный пункт в пользу «Манчестер Сити»

Дело в том, что если « Барселона » официально подпишет новый контракт с Ферраном Торресом, она будет обязана выплатить чемпионам Англии дополнительную сумму в размере около 7-8 миллионов евро. Это увеличит общую стоимость трансфера футболиста почти до 73 миллионов евро. На фоне финансовых ограничений и целей по новым трансферам, в частности таких игроков, как Карим Адейеми, руководство клуба считает нецелесообразным тратить такие большие средства на резервного игрока.

В сложившейся ситуации руководство клуба убеждено, что продажа Торреса в летнее трансферное окно — самый верный путь. Таким образом «Барселона» не только избавится от дополнительной выплаты «Манчестер Сити», но и предотвратит риск ухода футболиста бесплатно в качестве свободного агента. Как сообщает Goal.com, трансферная стоимость игрока все еще высока, и есть возможность пополнить казну клуба за счет его продажи.

На фоне этой неопределенности за ситуацией внимательно следит «Пари Сен-Жермен». Чемпионы Франции ищут универсального футболиста для усиления линии атаки, и команда Луиса Энрике высоко оценивает кандидатуру испанского вингера. Хотя ПСЖ пока не делал официального предложения, интерес клуба называют довольно серьезным.

Издание Mundo Deportivo добавляет, что сам Ферран Торрес, возможно, дал зеленый свет на переезд на «Парк де Пренс». Приход новых конкурентов в состав «Барселоны» явно сократит его игровое время. По этой причине 24-летний футболист не против продолжить карьеру в другом топ-клубе.

В заключение можно сказать, что для «Барселоны» вопрос с Ферраном Торресом стал не только спортивным, но и чисто экономическим. Ожидается, что в ближайшие месяцы руководство клуба примет окончательное решение, но пока все указывает на то, что он покинет Каталонию.