В США родители оставили шестерых детей в раскаленной машине ради обеда в фастфуде

В штате Канзас (США) супружеская пара была привлечена к уголовной ответственности за то, что оставила шестерых детей в раскаленном автомобиле, пока сами обедали в заведении быстрого питания Wingstop.

Сообщается, что 53-летний Майкл Крюгер и 40-летняя Тиффани Крюгер находились внутри ресторана в городе Салина около 20–30 минут. В это время в автомобиле, где не работал кондиционер и было лишь частично приоткрыто одно окно, оставались двое 7-месячных младенцев, а также дети в возрасте 2, 4, 5 и 13 лет.

В день происшествия температура воздуха в городе достигала почти 40 градусов, а индекс жары превышал 100 градусов по Фаренгейту. После получения сообщения полиция и сотрудники скорой помощи прибыли на место происшествия и осмотрели детей. Информации о том, что у кого-либо из них был диагностирован тепловой удар, не поступало. Впоследствии все дети были временно переданы под государственную опеку.

Представитель пожарной службы Салины Чед Сковилл подчеркнул, что тело ребенка нагревается в три-пять раз быстрее, чем тело взрослого, и заявил, что детей нельзя оставлять без присмотра в закрытом автомобиле даже на несколько минут.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также напомнили, что частичное открытие окна автомобиля недостаточно для защиты детей от перегрева.

В настоящее время в отношении Майкла и Тиффани Крюгер возбуждено уголовное дело по обвинению в создании угрозы жизни шестерых детей.