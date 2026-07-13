Японские компании доплачивают сотрудникам за использование ИИ

·24·Технологии
Японские компании доплачивают сотрудникам за использование ИИ

Крупные японские корпорации внедряют новую систему материального стимулирования сотрудников, чтобы ускорить интеграцию технологий искусственного интеллекта (AI) в рабочие процессы. В частности, компания Honda Мотор начала выплачивать своим сотрудникам специальные надбавки за навыки работы с искусственным интеллектом. Эта мера связана с тем, что темпы технологической трансформации в стране отстают от мировых показателей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно программе, внедренной Honda, сотрудники могут получать ежемесячные надбавки в размере до 150 000 иен (около 1000 долларов США) в зависимости от уровня квалификации в области искусственного интеллекта. Инициатива охватит около 45 000 работников компании. На данный момент надбавки уже получают 280 специалистов, а в ближайшие годы планируется увеличить их число до 1000 человек.

Повышение эффективности и сокращение расходов

Руководство Honda стремится сформировать команду внутренних экспертов, которые будут широко использовать возможности AI при проектировании автомобилей, производстве и в административных процессах. После того как компания завершила прошлый финансовый год с чистым убытком в 423,9 миллиарда иен, особое внимание уделяется автоматизации и повышению эффективности.

Не только автомобильный гигант, но и представители других отраслей пытаются сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью повседневной работы сотрудников. Например, сеть магазинов ФамилйМарт требует от своих работников включать пункты об использовании инструментов AI в свои личные планы работы. Это способствует повышению технологической грамотности персонала.

Изменения наблюдаются и в авиационной сфере. Авиакомпания АНА (Алл Ниппон Аирвайс) установила эффективное использование технологий искусственного интеллекта в качестве важного критерия при оценке деятельности сотрудников. Такой подход дополнительно мотивирует персонал осваивать новые инструменты.

Согласно данным иксбт.ком, исследования, проведенные Microsoft, показали, что Япония значительно отстает от других развитых стран мира по уровню внедрения генеративного искусственного интеллекта в бизнес. По этой причине японские компании пытаются восполнить этот пробел с помощью материального стимулирования.

По мнению экспертов, такой опыт может стать интересным примером не только для Японии, но и для других регионов, включая технологические компании Узбекистана. Выплата повышенной заработной платы сотрудникам, освоившим искусственный интеллект, повышает конкурентоспособность на рынке труда и ускоряет адаптацию компаний к цифровой экономике.

HondaЯпонияСунъий ИнтеллектТехнологияБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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