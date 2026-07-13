Росатом представил платформу Когнитрон для создания агентов на базе искусственного интеллекта

Государственная корпорация «Росатом» объявила о выходе на новый этап в области искусственного интеллекта (ИИ). Разработанная специалистами компании Когнитрон платформа предназначена для создания, обучения и внедрения интеллектуальных помощников и ИИ-агентов в корпоративной среде. Ожидается, что эта технология станет важным инструментом для автоматизации рабочих процессов и повышения скорости принятия решений на крупных промышленных предприятиях. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Особенность платформы Когнитрон заключается в том, что она способна работать не только с текстовыми данными, но и с изображениями, аудио- и видеоматериалами. Система позволяет адаптировать большие языковые модели (LLM) под конкретные корпоративные задачи. Самое важное — процесс адаптации может осуществляться непосредственно профильными специалистами без помощи программистов. Это значительно упрощает интеграцию технологии в бизнес-процессы.

Цифровой помощник для отраслевых специалистов

Новая платформа позволяет создавать специализированных ИИ-ассистентов для сотрудников различных направлений. В частности, юристы, инженеры, менеджеры по закупкам и специалисты по контролю качества могут использовать помощь Когнитрон в своей деятельности. Система помогает анализировать большие объемы документов, искать нормативные требования и проверять техническую документацию, минимизируя ошибки, связанные с человеческим фактором.

Платформа интегрируется с корпоративным хранилищем данных «Росатома». Там она используется для интеллектуального поиска информации о ценах и анализа ранее закупленных товаров. Такой подход помогает повысить экономическую эффективность корпорации и правильно распределять ресурсы.

Роль в промышленной безопасности и проектировании

В такой ответственной сфере, как атомная энергетика, Когнитрон планируется использовать для проектирования технических объектов и анализа рисков. Система обладает способностью мониторить сложные технические процессы и предоставлять сотрудникам консультации в режиме реального времени при эксплуатации объектов. Это выводит уровень безопасности на новый этап.

По мнению экспертов, появление подобных платформ для промышленных гигантов является не просто технологической новинкой, а стратегической необходимостью. С помощью Когнитрон можно эффективно выполнять следующие задачи:

Оперативная обработка больших объемов технической и юридической документации;

Автоматическое обнаружение ошибок в проектной документации;

Анализ ценовой конъюнктуры в процессе закупок;

Оказание интеллектуальной технической поддержки для клиентов и сотрудников.

В целом, платформа Когнитрон направлена на ускорение цифровой трансформации в атомной промышленности России. Не исключено, что в будущем данная система будет предложена в качестве универсального решения не только для внутренних нужд, но и для других крупных промышленных отраслей.