Неожиданное послабление в трансферах Суперлиги: лимиты увеличены вдвое

Профессиональная футбольная лига Узбекистана внесла неожиданные изменения в трансферный регламент, чтобы поддержать клубы Суперлиги, оказавшиеся в тяжелом финансовом положении, и смягчить негативные последствия возникших проблем. Действующие ограничения на летнее трансферное окно были временно частично ослаблены.

Zamin.уз представляет причины и подробности этого важного поворота в узбекском футболе.

Почему у клубов возникли финансовые проблемы?

На сегодняшний день футбольные клубы Суперлиги финансируются на основе постановления Президента от 24 марта 2026 года № 107 «О мерах по совершенствованию механизмов финансирования сферы спорта и расширению привлечения субъектов предпринимательства в сферу».

В настоящее время разрабатываются проекты новых нормативно-правовых актов, предусматривающих пропорциональную выплату заработной платы местным и иностранным футболистам, а также сотрудникам. Однако до полного утверждения этих документов у клубов начались трудности с выплатой зарплат и других платежей.

Ситуацию усугубили следующие факторы:

Контракты без сметы: На момент закрытия зимнего трансферного окна 20 февраля текущего года годовые сметы расходов многих клубов еще не были полностью утверждены. В результате некоторые клубы поспешно подписали контракты с высокооплачиваемыми футболистами.

Принудительные сокращения: Теперь клубы, стремясь оптимизировать (сократить) свои расходы, досрочно расторгают контракты с теми самыми дорогостоящими игроками, внесенными в заявку на сезон. Это кардинально изменило летнюю трансферную политику и планы команд.

Новые трансферные ограничения: что изменилось?

Согласно пункту 11.4 регламента, клубы могли зарегистрировать лишь очень ограниченное число игроков в летнее трансферное окно. В июне Лига вынесла на повестку дня вопрос о временном смягчении этого правила и приняла решение увеличить лимиты вдвое.

Показатель Старый лимит (по регламенту) Новый временный лимит (на 2-е полугодие 2026 года) Количество новых футболистов 5 человек 10 человек Количество новых вратарей 1 человек 2 человека

Как голосовали клубы?

Перед введением этого временного послабления Лига провела опрос среди клубов Суперлиги. Результаты голосования распределились следующим образом:

12 клубов проголосовали «за» и поддержали данное нововведение.

«Бунёдкор», АГМК и «Локомотив» не поддержали (выступили против) этот вопрос.

«Андижан» оставил запрос без ответа.

Поскольку большинство проголосовало «за», Лига официально разрешила внести изменения в часть регламента, касающуюся летнего трансферного окна, позволив регистрировать до 10 футболистов и 2 вратарей в заявке на сезон.