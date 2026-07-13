Страшная трагедия после ЧМ-2026: 25-летняя звезда неожиданно скончался

·0·Спорт
Страшная трагедия после ЧМ-2026: 25-летняя звезда неожиданно скончался

Победа в Лиге чемпионов Африки, считающейся самым престижным турниром континента, и дебют на чемпионате мира 2026 года — карьера 25-летнего полузащитника Джейдена Адамса летом 2026 года стремительно шла вверх. Однако вскоре после того, как сборная Южно-Африканской Республики (ЮАР) завершила свое выступление на мундиале, произошло ужасное событие, потрясшее футбольный мир. Молодой футболист, полный мечтаний и больших планов, внезапно ушел из жизни.

Zamin.uz представляет подробности этой неожиданной и загадочной утраты.

Исторический результат на мундиале и последние матчи

Сборная ЮАР на чемпионате мира 2026 года впервые в своей истории вышла из группы в плей-офф, сотворив огромную сенсацию. Талантливый полузащитник Джейден Адамс внес большой вклад в этот исторический успех команды:

  • Он выходил на поле во всех трех матчах группового этапа.

  • В важных встречах против Мексики и Чехии он выходил в стартовом составе.

  • А в матче против Южной Кореи вышел на замену.

Как выяснилось позже, игра против Кореи стала последней в его карьере. В матче плей-офф против Канады Адамс остался в запасе. Через несколько дней после того, как сборная ЮАР попрощалась с турниром и вернулась домой, распространилось печальное известие о смерти футболиста.

«Этого никто не ожидал» — скорбь наставника

Издание Soccer Laduma приводит слова тренера футболиста, который не смог скрыть шокового состояния:

«Эта утрата потрясла всех нас. Мы только что вернулись с чемпионата мира и услышали такое известие. Еще вчера мы разговаривали с ним, он с нетерпением ждал нового сезона. Поэтому сейчас мы не находим слов. Я лишь хотел бы попросить с уважением отнестись к частной жизни семьи. Да, я подтверждаю — он скончался. Этого никто не ожидал».

Тайна за победами: подозревается депрессия

Причины смерти футболиста официально пока не разглашаются. По некоторым данным, несмотря на внешние успехи, Адамс мог страдать от депрессии.

При этом его психолог Брендин Джонсон утверждает, что после чемпионата мира Джейден был в очень хорошем и приподнятом настроении. С точки зрения спорта его дела также шли весьма успешно.

Краткие, но яркие достижения Джейдена Адамса:

Год / Сезон

Достигнутые результаты и успехи

2024 год

Дебютировал в сборной ЮАР и сразу стал призером Кубка африканских наций.

Прошлый сезон

Стал чемпионом страны в составе команды «Мамелоди Сандаунз».

Сезон 2025/26

Выиграл Лигу чемпионов Африки. Выходил в основном составе во всех важных матчах и в финале.

Лето 2026 года

Участвовал в чемпионате мира и внес огромный вклад в исторический результат сборной.

Футбольная ассоциация Южной Африки с глубокой скорбью отметила, что страна потеряла одного из своих самых талантливых и перспективных футболистов. Расследование обстоятельств трагического события продолжается.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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