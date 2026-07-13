Китай ищет воду на южном полюсе Луны: началась подготовка к миссии Чангʻе-7

·0·Технологии
Китай ищет воду на южном полюсе Луны: началась подготовка к миссии Чангʻе-7

Китай готовится сделать очередной важный шаг в области космических исследований. Самая мощная тяжелая ракета-носитель страны Лонг Марч 5 Й14 была успешно доставлена на космодром Вэньчан. Ожидается, что в ближайшее время эта ракета выведет на орбиту Луны автоматическую станцию Чангʻе-7. Данная миссия считается одним из самых сложных проектов в истории изучения спутника Земли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время на космодроме начались процессы финальной сборки ракеты и проведения комплексных испытаний. Стоит отметить, что сама станция Чангʻе-7 была доставлена на стартовую площадку еще в апреле текущего года. По данным иксбт.ком, миссия состоит из сложной системы, включающей несколько устройств: орбитальный аппарат, посадочный модуль, луноход, специальный аппарат для полетов над поверхностью Луны и спутник-ретранслятор.

Южный полюс и кратеры в вечной тени

Основной целью миссии является район Эйткен на южном полюсе Луны, расположенный на 85 градусе южной широты. По мнению ученых, именно в этой области находятся кратеры, куда никогда не попадает солнечный свет и где царит постоянная тень. После выхода на орбиту Чангʻе-7 пролетит над этими кратерами, чтобы проверить наличие запасов водяного льда. Наличие воды имеет жизненно важное значение для будущего освоения Луны и строительства там баз.

На следующем этапе программы посадочный модуль и луноход опустятся на поверхность Луны и начнут сбор научных данных. Эта информация поможет не только понять геологическое строение Луны, но и определить безопасные точки посадки для будущих миссий. С помощью этих исследований китайские специалисты планируют создать карту природных ресурсов южного полюса Луны.

Первый шаг к Международной лунной станции

Миссия Чангʻе-7 является не только самостоятельным проектом, но и частью долгосрочной космической стратегии Китая. Вместе с последующей миссией Чангʻе-8 эти аппараты станут фундаментом для создания Международной научной лунной станции (ИЛРС). Китай планирует разместить эту станцию именно в районе южного полюса.

Задачи устройств в составе миссии распределены следующим образом:

  • Орбитальный аппарат: обеспечивает связь и общее наблюдение;
  • Посадочный модуль и луноход: проводят непосредственные исследования на поверхности;
  • Летательный аппарат: проникает внутрь кратеров и ищет образцы льда;
  • Ретранслятор: налаживает непрерывный обмен данными с Землей.
В случае успешной реализации проекта Китай может стать мировым лидером в проведении научных исследований в самых труднодоступных регионах Луны. Эта новость важна и для любителей науки, так как новые повороты в космической гонке в ближайшие десятилетия могут полностью изменить положение человечества в космосе.

ХитойОйЧанғэ-7КосмосТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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