Приложение ТВ Тиме закрывается: основатель анонсировал новую платформу Бингерс

·26·Технологии
Приложение ТВ Тиме закрывается: основатель анонсировал новую платформу Бингерс

Популярное приложение ТВ Тиме, ставшее любимой платформой для миллионов кино- и сериаломанов по всему миру, прекращает свою работу. Эта новость вызвала волну недовольства среди пользователей, более 25 тысяч человек даже подписали петицию за спасение приложения. Однако основатель проекта Антонио Пинто решил исправить ситуацию и объявил о запуске новой альтернативной платформы под названием Бингерс. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Как сообщает издание TechCrunch, Антонио Пинто продал свой проект ТВШов Тиме (позже ТВ Тиме) компании Вхип Медиа в 2016 году. Поскольку сейчас компания решила сосредоточиться на технологиях AI, было принято решение закрыть сервис с высокими операционными расходами. Чтобы не допустить распада сообщества, которое он основал, Пинто начал работу над новым домом — приложением Бингерс.

Новое решение старых проблем

Бингерс не будет просто клоном ТВ Тиме. В своем блоге Пинто пишет, что стремится устранить технические недостатки, которые годами беспокоили пользователей. В частности, одной из главных проблем была медленная работа приложения ТВ Тиме и высокая нагрузка на серверы. По данным Аппфигурес, приложение было скачано 26,4 миллиона раз, и поддержание такого масштаба стало слишком затратным.

Выяснилось, что платные подписки платформы ТВ Тиме покрывали лишь 10 процентов расходов на серверы. Бингерс же с самого начала строится на более эффективной архитектуре. Это не только снизит серверные расходы, но и обеспечит быструю работу приложения, даже когда миллионы пользователей одновременно будут отмечать просмотренные серии.

Данные пользователей будут сохранены

Одна из самых важных новостей заключается в том, что пользователи ТВ Тиме не потеряют данные, накопленные за годы использования. Система Бингерс позволит импортировать архивы из старого приложения, включая списки просмотренных эпизодов и комментарии в сообществе. Это создаст удобство и для пользователей из Узбекистана, многие из которых привыкли вести статистику просмотренных сериалов.

Приложение будет выполнять не только функцию ведения статистики, но и роль социальной сети. Пинто подчеркнул, что обсуждения в сообществе для него как «вторая семья», и пообещал воссоздать атмосферу живого общения после каждого эпизода на новой платформе. В настоящее время на сайте Бингерс открыт список ожидания, где пользователи могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новостей.

Согласно плану, приложение Бингерс появится в App Store и Google Play до конца июля 2026 года. ТВ Тиме будет удалено из официальных магазинов с 15 июля текущего года. В связи с этим пользователям рекомендуется экспортировать свои данные с помощью инструментов ГДПР. Подобные изменения еще раз доказывают, насколько важна устойчивая бизнес-модель на рынке цифровых сервисов.

ТехнологияTV TimeBingersМобил ИловаАнтонио Пинто
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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