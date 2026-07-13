Магистральная квантовая сеть РЖД получила официальный сертификат: Новый уровень безопасности

·28·Технологии
Магистральная квантовая сеть РЖД получила официальный сертификат: Новый уровень безопасности

Магистральная квантовая сеть, созданная компанией «Российские железные дороги» (РЖД), прошла официальную аттестацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот документ подтверждает, что сеть соответствует всем требованиям к защищенным информационным системам ИИ класса и стандартам информационной безопасности самого высокого уровня. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Технология квантовых коммуникаций использует законы квантовой физики при передаче данных, что сводит к нулю возможность взлома или скрытого перехвата сообщений. По данным иксбт.ком, полученный сертификат теперь дает компании право предоставлять услуги своей квантовой сети сторонним организациям. Это особенно актуально в период растущего спроса на защиту объектов критической информационной инфраструктуры.

Перспективы в промышленности и финансовом секторе

По мнению экспертов, системы квантовой связи будут востребованы прежде всего в финансовом секторе, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, здравоохранении и на транспорте. В настоящее время реализуются пилотные проекты по внедрению этой технологии с участием Центрального банка России, Федерального казначейства и ряда крупных коммерческих банков.

Заместитель главы Минцифры России Александр Шойтов отметил, что технология квантовых коммуникаций сегодня вышла на высокий уровень развития. Сеть планируется расширять до 2030 года, и этот процесс включен в дорожную карту национального проекта «Экономика данных».

В условиях Узбекистана вопросы кибербезопасности и защиты данных также остаются одними из главных в повестке дня. Переход крупных транспортных операторов, таких как РЖД, на квантовые технологии может повлиять на стандарты логистики и цифровой безопасности в регионе, поскольку железнодорожные сообщения являются важным звеном международных транзитных коридоров.

Руководство РЖД подчеркивает, что получение аттестата открывает новые возможности не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для развития рынка квантовых коммуникаций. Ожидается, что эта сеть, работающая на технологии квантового распределения ключей, в будущем создаст основу для полного отказа от традиционных криптографических методов.

В заключение можно сказать, что выход квантовых технологий на коммерческий уровень выведет обмен конфиденциальной информацией между государственным и частным секторами на принципиально новый этап. Это стратегически важный шаг в нынешних условиях высокого риска кибератак.

ТехнологияКвант АлоқасиКиберхавфсизликРЖДРақамли Иқтисодиёт
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Росатом представил платформу Когнитрон для создания агентов на базе искусственного интеллектаРосатом представил платформу Когнитрон для создания агентов на базе искусственного интеллектаСегодня, 21:26Anthropic начала локализацию цен для ClaudeAnthropic начала локализацию цен для ClaudeСегодня, 20:57Приложение ТВ Тиме закрывается: основатель анонсировал новую платформу БингерсПриложение ТВ Тиме закрывается: основатель анонсировал новую платформу БингерсСегодня, 20:52Японские компании доплачивают сотрудникам за использование ИИЯпонские компании доплачивают сотрудникам за использование ИИСегодня, 20:50ЛАПД отказался от системы наблюдения Флок Сафетй из-за проблем с безопасностью данныхЛАПД отказался от системы наблюдения Флок Сафетй из-за проблем с безопасностью данныхСегодня, 19:56Китай ищет воду на южном полюсе Луны: началась подготовка к миссии Чангʻе-7Китай ищет воду на южном полюсе Луны: началась подготовка к миссии Чангʻе-7Сегодня, 19:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли