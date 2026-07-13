Магистральная квантовая сеть РЖД получила официальный сертификат: Новый уровень безопасности

Магистральная квантовая сеть, созданная компанией «Российские железные дороги» (РЖД), прошла официальную аттестацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот документ подтверждает, что сеть соответствует всем требованиям к защищенным информационным системам ИИ класса и стандартам информационной безопасности самого высокого уровня. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Технология квантовых коммуникаций использует законы квантовой физики при передаче данных, что сводит к нулю возможность взлома или скрытого перехвата сообщений. По данным иксбт.ком, полученный сертификат теперь дает компании право предоставлять услуги своей квантовой сети сторонним организациям. Это особенно актуально в период растущего спроса на защиту объектов критической информационной инфраструктуры.

Перспективы в промышленности и финансовом секторе

По мнению экспертов, системы квантовой связи будут востребованы прежде всего в финансовом секторе, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, здравоохранении и на транспорте. В настоящее время реализуются пилотные проекты по внедрению этой технологии с участием Центрального банка России, Федерального казначейства и ряда крупных коммерческих банков.

Заместитель главы Минцифры России Александр Шойтов отметил, что технология квантовых коммуникаций сегодня вышла на высокий уровень развития. Сеть планируется расширять до 2030 года, и этот процесс включен в дорожную карту национального проекта «Экономика данных».

В условиях Узбекистана вопросы кибербезопасности и защиты данных также остаются одними из главных в повестке дня. Переход крупных транспортных операторов, таких как РЖД, на квантовые технологии может повлиять на стандарты логистики и цифровой безопасности в регионе, поскольку железнодорожные сообщения являются важным звеном международных транзитных коридоров.

Руководство РЖД подчеркивает, что получение аттестата открывает новые возможности не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для развития рынка квантовых коммуникаций. Ожидается, что эта сеть, работающая на технологии квантового распределения ключей, в будущем создаст основу для полного отказа от традиционных криптографических методов.

В заключение можно сказать, что выход квантовых технологий на коммерческий уровень выведет обмен конфиденциальной информацией между государственным и частным секторами на принципиально новый этап. Это стратегически важный шаг в нынешних условиях высокого риска кибератак.