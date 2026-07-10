SpaceX установила абсолютный рекорд в космосе: ступень Falcon 9 успешно запущена в 36-й раз

·29·Технологии
SpaceX установила абсолютный рекорд в космосе: ступень Falcon 9 успешно запущена в 36-й раз

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, установила очередной исторический рекорд в области космических грузоперевозок и многоразового использования ракет. В ходе вывода на орбиту очередной партии спутников Starlink первая ступень ракеты Falcon 9 совершила свой 36-й полет, обновив мировой рекорд. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Запуск состоялся 9 июля со стартовой площадки СЛК-40 на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Ракета Falcon 9 Block 5 успешно вывела на низкую околоземную орбиту 29 спутников Starlink. Эта миссия важна не только выполнением технической задачи, но и демонстрацией технологической надежности.

По данным иксбт.ком, ускоритель под номером Б1067 после выполнения своей задачи совершил вертикальную посадку на специальную плавучую платформу в Атлантическом океане. Это стало 36-м успешным полетом и посадкой для данной ступени ракеты, что является самым высоким показателем в истории SpaceX.

Стратегия снижения стоимости космических полетов

Основная цель SpaceX — максимально сократить расходы на полеты в космос. Благодаря многократному использованию первой ступени компания добивается снижения стоимости каждого запуска в несколько раз. Если несколько лет назад использование одного ускорителя 10-15 раз считалось огромным достижением, то сегодня этот показатель вырос более чем вдвое.

Этот рекорд свидетельствует о растущем мастерстве инженеров SpaceX в восстановлении и обслуживании ракет. После каждой успешной посадки специалисты тщательно проверяют ступень и готовят её к следующей миссии.

Стоит отметить, что в то время как SpaceX стремится к лидерству в этой области, другие страны также работают над многоразовыми ракетами. В частности, в тот же день появились сообщения об успешных испытаниях китайской многоразовой ракеты Лонг Марч 10Б.

Для любителей космоса и специалистов такие новости знаменуют собой новый этап глобальной технологической гонки. Подобная выносливость ракеты Falcon 9 открывает новые горизонты не только для спутников, но и для межпланетных миссий и космического туризма в будущем.

SpaceXFalcon 9StarlinkИлон МаскКоинот
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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