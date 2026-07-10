Автомобиль с надписью «Прости» стал предметом обсуждения в соцсетях
В социальных сетях распространяется любопытное видео. На нем водитель запечатлел автомобиль Zeekr 007 GT, который везут впереди на специальном эвакуаторе.
Больше всего внимания в видео привлекла деталь: вместо государственного номерного знака на автомобиле установлена табличка с надписью «Kechir» («Прости»). Автор видео предположил, что этот автомобиль может быть подарком, подготовленным молодым человеком, чтобы попросить прощения у своей возлюбленной.
По его словам, дорогостоящий Zeekr 007 GT был специально украшен, а вместо номера установлена надпись «Прости». Это вызвало большой интерес у многих пользователей.
На данный момент официальной информации или комментариев участников события нет. Поэтому сведения, озвученные в видео, пока не подтверждены.
Тем не менее, кадры активно обсуждаются в социальных сетях, где пользователи высказывают самые разные мнения.
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