Неожиданный ответ Холанда на вопрос о чемпионстве: давление перешло на другую команду
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд дал шутливый, но осторожный ответ на вопрос о шансах своей команды на победу на ЧМ-2026.
Несмотря на то, что Норвегия наделала много шума на турнире, Холанд не спешил причислять свою команду к числу фаворитов. Напротив, он переключил внимание на сборную Англии.
Холанд оценил шансы Норвегии как низкие
Журналисты спросили Холанда о шансах Норвегии на завоевание титула чемпионов мира.
Форвард с улыбкой ответил, что шансы его команды по-прежнему невысоки.
«Все еще очень низкие», — сказал Холанд.
Этот ответ показывает, что лидер сборной Норвегии не хочет усиливать давление, несмотря на успех в турнире.
«Есть явные фавориты»
По мнению Холанда, главные претенденты на чемпионство на ЧМ-2026 уже видны.
Он не включил Норвегию в их число и назвал Англию одним из фаворитов.
«На чемпионате есть явные фавориты, и Англия среди них», — заявил норвежский нападающий.
Давление перенаправлено на Англию
Холанд также сказал интересную вещь журналистам. Он подчеркнул, что давление нужно оказывать на английских футболистов.
«Вы, журналисты, должны оказывать давление на английских парней», — пошутил форвард.
Эти слова могут означать, что лидер Норвегии хочет усилить давление на соперников, чтобы его команда могла действовать в более спокойной обстановке.
Норвегию теперь воспринимают всерьез
На ЧМ-2026 сборная Норвегии привлекла внимание многих своей игрой. Лидерство Холанда, уверенные действия команды и результаты против сильных соперников сделали ее одной из самых интересных команд турнира.
Однако сам форвард, похоже, пока не хочет громко говорить о чемпионстве.
Расчет за шуткой
Хотя ответ Холанда похож на простую шутку, в нем есть четкий психологический сигнал.
Подчеркивая, что Норвегия не входит в число фаворитов, он снимает давление со своей команды. А имя Англии было упомянуто не зря — большие надежды, мощный состав и огромное давление теперь на стороне соперника.
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