Неожиданный ответ Холанда на вопрос о чемпионстве: давление перешло на другую команду

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд дал шутливый, но осторожный ответ на вопрос о шансах своей команды на победу на ЧМ-2026.

Несмотря на то, что Норвегия наделала много шума на турнире, Холанд не спешил причислять свою команду к числу фаворитов. Напротив, он переключил внимание на сборную Англии.

Холанд оценил шансы Норвегии как низкие

Журналисты спросили Холанда о шансах Норвегии на завоевание титула чемпионов мира.

Форвард с улыбкой ответил, что шансы его команды по-прежнему невысоки.

«Все еще очень низкие», — сказал Холанд.

Этот ответ показывает, что лидер сборной Норвегии не хочет усиливать давление, несмотря на успех в турнире.

«Есть явные фавориты»

По мнению Холанда, главные претенденты на чемпионство на ЧМ-2026 уже видны.

Он не включил Норвегию в их число и назвал Англию одним из фаворитов.

«На чемпионате есть явные фавориты, и Англия среди них», — заявил норвежский нападающий.

Давление перенаправлено на Англию

Холанд также сказал интересную вещь журналистам. Он подчеркнул, что давление нужно оказывать на английских футболистов.

«Вы, журналисты, должны оказывать давление на английских парней», — пошутил форвард.

Эти слова могут означать, что лидер Норвегии хочет усилить давление на соперников, чтобы его команда могла действовать в более спокойной обстановке.

Норвегию теперь воспринимают всерьез

На ЧМ-2026 сборная Норвегии привлекла внимание многих своей игрой. Лидерство Холанда, уверенные действия команды и результаты против сильных соперников сделали ее одной из самых интересных команд турнира.

Однако сам форвард, похоже, пока не хочет громко говорить о чемпионстве.

Расчет за шуткой

Хотя ответ Холанда похож на простую шутку, в нем есть четкий психологический сигнал.

Подчеркивая, что Норвегия не входит в число фаворитов, он снимает давление со своей команды. А имя Англии было упомянуто не зря — большие надежды, мощный состав и огромное давление теперь на стороне соперника.