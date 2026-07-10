Китай достиг исторического успеха: удалось успешно посадить запущенную ракету

·55·Мир
Китай достиг исторического успеха: удалось успешно посадить запущенную ракету

Китай покорил еще одну важную веху в области космических технологий. Страна впервые успешно вернула на Землю ускоритель ракеты, предназначенный для многократного использования. Этот результат оценивается как одно из важнейших достижений в современной космической программе Китая.

Сообщается, что ракета Лонг Марч 10Б была запущена в космос 10 июля с острова Хайнань. После полета отделившийся ускоритель первой ступени ракеты примерно через шесть минут вернулся в вертикальном положении и точно приземлился на специальную плавучую платформу в море.

По мнению экспертов, этот успех еще больше повысил потенциал Китая в конкуренции с ведущими американскими компаниями в области многоразовых ракет. На сегодняшний день компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, и Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, активно используют эту технологию.

Большинство обычных ракет являются одноразовыми, и после полета их основные части уничтожаются. Поэтому каждый запуск требует огромных затрат. Повторное использование ускорителей позволяет значительно снизить стоимость космических полетов.

Стоит напомнить, что SpaceX впервые успешно посадила ускоритель ракеты Falcon 9 в 2015 году. В настоящее время эта ракета совершает сотни полетов в год, а ее ускорители используются десятки раз.

Китай же провел свое первое испытание в этом направлении в феврале текущего года с моделью ракеты Лонг Марч 10А. Новая Лонг Марч 10Б способна выводить на низкую околоземную орбиту не менее 16 тонн груза и по своим техническим возможностям сравнивается с Falcon 9.

Однако Китай использует иное решение при посадке ракеты. Если Falcon 9 садится на сушу или дрон-корабль самостоятельно, то Лонг Марч 10Б фиксируется на специальной сети, установленной на плавучей платформе, с помощью специальных посадочных крюков.

Этот успех также оказал положительное влияние на фондовый рынок. На фоне новости акции компаний Чина Спакесат и Чина Сателлите Коммуникатионс подорожали почти на 10 процентов.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В США узбекистанский водитель обвиняется в ДТП со смертельным исходомВ США узбекистанский водитель обвиняется в ДТП со смертельным исходомСегодня, 17:03В Греции загорелся истребитель F-16 (видео)В Греции загорелся истребитель F-16 (видео)Сегодня, 15:26Женщина, вступившая в борьбу за свой телефон, стала героиней соцсетей (видео)Женщина, вступившая в борьбу за свой телефон, стала героиней соцсетей (видео)Сегодня, 14:51Поражение Марокко привело к беспорядкам в Лондоне и ПарижеПоражение Марокко привело к беспорядкам в Лондоне и ПарижеСегодня, 14:28Установил рекорд, поднявшись по лестнице на головеУстановил рекорд, поднявшись по лестнице на головеСегодня, 14:11Роботы могут стать первыми «жителями» МарсаРоботы могут стать первыми «жителями» МарсаСегодня, 13:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью