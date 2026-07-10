Китай достиг исторического успеха: удалось успешно посадить запущенную ракету

Китай покорил еще одну важную веху в области космических технологий. Страна впервые успешно вернула на Землю ускоритель ракеты, предназначенный для многократного использования. Этот результат оценивается как одно из важнейших достижений в современной космической программе Китая.

Сообщается, что ракета Лонг Марч 10Б была запущена в космос 10 июля с острова Хайнань. После полета отделившийся ускоритель первой ступени ракеты примерно через шесть минут вернулся в вертикальном положении и точно приземлился на специальную плавучую платформу в море.

По мнению экспертов, этот успех еще больше повысил потенциал Китая в конкуренции с ведущими американскими компаниями в области многоразовых ракет. На сегодняшний день компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, и Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, активно используют эту технологию.

Большинство обычных ракет являются одноразовыми, и после полета их основные части уничтожаются. Поэтому каждый запуск требует огромных затрат. Повторное использование ускорителей позволяет значительно снизить стоимость космических полетов.

Стоит напомнить, что SpaceX впервые успешно посадила ускоритель ракеты Falcon 9 в 2015 году. В настоящее время эта ракета совершает сотни полетов в год, а ее ускорители используются десятки раз.

Китай же провел свое первое испытание в этом направлении в феврале текущего года с моделью ракеты Лонг Марч 10А. Новая Лонг Марч 10Б способна выводить на низкую околоземную орбиту не менее 16 тонн груза и по своим техническим возможностям сравнивается с Falcon 9.

Однако Китай использует иное решение при посадке ракеты. Если Falcon 9 садится на сушу или дрон-корабль самостоятельно, то Лонг Марч 10Б фиксируется на специальной сети, установленной на плавучей платформе, с помощью специальных посадочных крюков.

Этот успех также оказал положительное влияние на фондовый рынок. На фоне новости акции компаний Чина Спакесат и Чина Сателлите Коммуникатионс подорожали почти на 10 процентов.