Samsung выходит на рынок процессоров для ПК: подробности проекта Гаиа

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовится покорить новое направление в мире электроники. Компания начала разработку специализированных вычислительных чипов для персональных компьютеров, расширяющих возможности искусственного интеллекта. Этот шаг позволит Samsung выйти за рамки традиционных модулей памяти и процессоров для смартфонов, чтобы конкурировать на рынке высокопроизводительной вычислительной техники с такими гигантами, как NVIDIA и Qualcomm. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания Нате, новый проект проходит под кодовым названием Гаиа. Эти процессоры специализируются в основном на ускорении задач искусственного интеллекта (AI), а их массовое производство ожидается в 2025 году. Это часть стратегии Samsung по более эффективному использованию мощностей собственных полупроводниковых заводов.

Новые чипы будут изготавливаться на основе современного 4-нм технологического процесса. Ключевой особенностью процессоров Гаиа является их оптимизированная архитектура NPU (нейропроцессорного блока). Этот блок служит для выполнения сложных операций, связанных с искусственным интеллектом на компьютерах, непосредственно на самом устройстве (локально), без обращения к облачным серверам.

Новые возможности для Эдге AI и робототехники

Первые прототипы, разработанные Samsung, уже были предоставлены ряду крупных клиентов для тестирования. Хотя имена этих партнеров пока не разглашаются, эксперты предполагают, что чипы Гаиа будут широко использоваться в компьютерах категории Эдге AI. Такие системы не требуют постоянного подключения к интернету и обрабатывают данные в режиме реального времени.

Также ожидается, что новые процессоры займут важное место в Фйсикал AI, то есть в робототехнике и системах автономного управления. Скорость принятия решений для роботов и беспилотных устройств имеет жизненно важное значение, и чипы Samsung направлены именно на удовлетворение этой потребности. Это может привести к удешевлению интеллектуальных промышленных решений в будущем, в том числе для рынков, находящихся на стадии технологической модернизации.

На данный момент полные технические характеристики чипов Гаиа держатся в секрете. Однако выход Samsung на этот рынок, несомненно, будет способствовать снижению дефицита процессоров в глобальном масштабе и ускорению инноваций в сегменте персональных компьютеров. Компания переносит свой опыт в области чипов для смартфонов Exynos и технологий памяти на настольные системы.