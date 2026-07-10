Тайна космоса: после десятилетий молчания пробудился редкий пульсар «Голубой глаз»

Астрономам впервые удалось зафиксировать слабые радиоволны от одного из редчайших типов нейтронных звезд — центрального компактного объекта (ККО), который десятилетиями находился в состоянии «радиомолчания». Это открытие показывает, что звездные остатки, считавшиеся в космосе мертвыми, на самом деле могут быть активными. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Международная группа ученых под руководством Чжан Лэя из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружила импульсы объекта 1Э 1207.4-5209 с помощью радиотелескопа МирКАТ в Южной Африке. По данным Иксбт.ком, этот объект расположен в галактике Млечный Путь на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли и находится в центре остатка сверхновой.

Неожиданная активность «Голубого глаза»

Эта нейтронная звезда получила неофициальное название «Голубой глаз» (Блуе Эе) из-за сочетания рентгеновского излучения и недавно обнаруженных радиоволн. На полученных снимках яркое рентгеновское излучение звезды напоминает голубой зрачок в центре космического облака. Наблюдения МирКАТ показали, что объект испускает очень слабые импульсы, повторяющиеся каждые 424 миллисекунды.

Ученые полагают, что появление этого радиосигнала может быть связано с событием «сбоя вращения» (спин глитч), произошедшим в 2015 году. Тогда скорость вращения нейтронной звезды кратковременно резко возросла. Подобный процесс возникает в результате движения сверхплотной материи внутри звезды, что могло усилить магнитное поле объекта или изменить его направление.

Научная значимость открытия

Эта находка дает несколько важных выводов для современной астрономии:

Многие нейтронные звезды, которые до сих пор считались «мертвыми», на самом деле могут быть очень слабыми радиопульсарами;

Возросла вероятность существования в нашей галактике огромной популяции пульсаров, которые мы еще не заметили, но которые остаются активными;

Это явление может объяснить, почему в остатках таких известных сверхновых, как СН 1987А, до сих пор не обнаружены радиосигналы.

Нейтронные звезды образуются в результате сжатия ядра массивных звезд под действием собственной гравитации после их взрыва. Если такой объект обладает сильным магнитным полем, его называют пульсаром. Однако центральные компактные объекты (ККО) долгое время оставались загадочными телами, не излучающими радиоволны.

В настоящее время астрономы продолжают наблюдение за «Голубым глазом». Главный вопрос заключается в том, является ли этот слабый радиосигнал постоянным или это лишь временное последствие внутреннего сдвига 2015 года? Если сигнал сохранится, учебники по астрономии о нейтронных звездах придется переписать.