Главный тренер сборной Бельгии заявил, что у него нет специального плана по нейтрализации Ламина Ямаля

·46·Спорт
Главный тренер сборной Бельгии заявил, что у него нет специального плана по нейтрализации Ламина Ямаля

Перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира против Испании главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился своими ожиданиями. Специалист подчеркнул, что его команда не будет концентрировать все внимание исключительно на молодой звезде соперника Ламине Ямале. Напротив, «красные дьяволы» намерены вести командную борьбу против всей сборной Испании. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сборная Бельгии подходит к этой встрече в Лос-Анджелесе в статусе аутсайдера. Однако Руди Гарсия высоко оценивает шансы своих подопечных и верит, что беспроигрышную серию чемпионов Европы можно прервать. По словам тренера, сила Испании заключается не в одном игроке, а в их целостной командной игре.

Командная игра и тактический подход

Сборная Испании остается единственной командой на турнире, которая еще не пропустила ни одного гола. Как сообщает издание РТБФ, Гарсия, отдавая должное этому результату соперника, отметил, что пришло время изменить статистику. «У нас нет специального плана против Ламина Ямаля, потому что такой план потребовался бы для каждого игрока. Нам нужен план против всей Испании», — добавил тренер.

Наставник бельгийцев намерен разрушить стиль соперника, основанный на контроле мяча, и добиться победы за счет эффективных контратак. По его мнению, сборная Бельгии обладает достаточным атакующим потенциалом, чтобы вскрыть оборону соперника в моменты владения мячом. Ожидается, что это станет одним из решающих факторов исхода матча.

Психологическая подготовка и вера в победу

Руди Гарсия отметил, что, несмотря на испанское происхождение, сейчас он полностью сосредоточен на успехе Бельгии. «В моих жилах течет кровь андалусийцев, но мое сердце с Бельгией. Мы выложимся на полную в четвертьфинале. Все считают, что мы вылетим с турнира, но у нас есть все шансы на победу», — говорит он.

Хотя Испания считается фаворитом как победитель Евро-2024, сборная Бельгии верит в свои силы. По словам тренера, чтобы пройти далеко в турнире, необходимо побеждать сильные команды. Этот матч станет не только борьбой за путевку в полуфинал, но и своеобразным экзаменом для нового поколения бельгийцев.

Напомним, что сборная Испании демонстрирует стабильную игру, практически не меняя состав. Ламин Ямаль признан одним из самых опасных инструментов в этом составе. Однако подопечные Гарсии готовятся преодолеть этот «барьер» за счет командной дисциплины.

ФутболБельгияИспанияЛамине ЯмалЖаҳон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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