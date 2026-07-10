Миссия NASA Dragonfly: готовится октокоптер, устойчивый к атмосфере Титана

·32·Технологии
Миссия NASA Dragonfly: готовится октокоптер, устойчивый к атмосфере Титана

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сделало важный шаг в реализации миссии Dragonfly, предназначенной для исследования крупнейшего спутника Сатурна — Титана. Специалисты Лаборатории прикладной физики (АПЛ) при Университете Джонса Хопкинса досрочно завершили основные испытания корпуса будущего летательного аппарата и перешли к следующему этапу сборки. Об этом сообщает издание иксбт.ком. сообщает об этом.

В настоящее время инженеры приступили к установке бортовых систем, которые превратят каркас в полноценный исследовательский аппарат. Проведенные испытания подтвердили прочность конструкции. Dragonfly должен выдержать все нагрузки при выходе на орбиту Земли, многолетнем космическом перелете, а также при входе в сверхплотную атмосферу Титана и посадке на его поверхность.

Устойчивость к метановым бурям и давлению

Для проверки корпуса на вибрационные нагрузки инженеры использовали специальные массовые имитаторы вместо научных приборов. В ходе испытаний аппарат подвешивали на эластичных тросах, моделируя распределение нагрузок, близкое к реальным условиям полета. Однако одним из самых важных этапов стало испытание на герметичность — процедура, редко применяемая для межпланетных аппаратов.

Дело в том, что, в отличие от большинства космических миссий, Dragonfly должен работать в плотной атмосфере Титана. Здесь атмосферное давление в 1,5 раза выше земного, а температура опускается до −179 градусов. Внутрь конструкции нагнетался воздух для проверки на малейшие утечки, так как любой дефект может негативно повлиять на тепловой режим аппарата. Специалисты отметили, что результаты оказались даже лучше ожидаемых.

Техническое оснащение и система связи

Сейчас на корпус устанавливаются силовые элементы, кабельные магистрали и электрические системы. Позже к ним добавят научные приборы, авионику и теплоизоляцию. Одной из самых заметных частей аппарата является антенна высокого усиления диаметром около 90 сантиметров. Именно с помощью этого оборудования собранные научные данные будут передаваться на Землю.

Примечательно, что перед каждым полетом антенна автоматически складывается в защитное положение, чтобы не повредиться из-за вибраций. После посадки она снова приводится в рабочее состояние для установления связи с центром управления. Эта система обеспечивает бесперебойный обмен данными в крайне сложных условиях.

Dragonfly станет первым в истории многороторным летательным аппаратом (октокоптером), исследующим поверхность другого небесного тела. Благодаря плотной атмосфере Титана он сможет совершать многократные полеты над различными регионами спутника. Основная цель миссии — изучение геологии, химического состава Титана и потенциально благоприятных условий для возникновения жизни. Старт этого масштабного проекта запланирован на 2028 год.

NASADragonflyТитанКоинотТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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