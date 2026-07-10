Моуринью вернулся на базу «Реала»: первое сообщение было очень кратким...

·108·Спорт
Моуринью вернулся на базу «Реала»: первое сообщение было очень кратким...

Португальский специалист Жозе Моуринью официально приступил к работе в мадридском «Реале».

О своем прибытии на базу клуба он сообщил через фотографию в социальных сетях. Краткий комментарий Моуринью под снимком ознаменовал начало новой эры для мадридских болельщиков.

Моуринью появился на базе «Реала»

Жозе Моуринью прибыл на базу мадридского клуба и официально начал свою деятельность в качестве главного тренера.

Специалист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, сделанную на базе клуба. Это подтвердило, что его возвращение в «Реал» фактически состоялось.

«Поехали!!»

Моуринью оставил под фотографией не длинное заявление, а короткий и эффектный комментарий.

«Поехали!!» — написал португальский тренер.

Эта фраза вызвала большой интерес среди болельщиков «Реала». Ведь мадридский клуб для Моуринью не чужой — он уже работал здесь в атмосфере высокого давления, больших матчей и громких побед.

Контракт рассчитан на три года

Для справки: Жозе Моуринью подписал с «Реалом» трехлетний контракт.

Это показывает, что руководство клуба начинает с новым тренером не краткосрочный эксперимент, а проект, рассчитанный как минимум на несколько сезонов.

Второе возвращение в Мадрид

Моуринью ранее возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год.

В то время он работал в условиях высочайшей конкуренции в испанском футболе и сформировал команду в своем уникальном жестком стиле. Теперь португальский специалист возвращается в Мадрид с новыми задачами и новым составом.

Последним местом работы была «Бенфика»

Последним местом работы Моуринью был португальский клуб «Бенфика».

Он покинул лиссабонскую команду по окончании прошлого сезона. После этого высказывались различные предположения о его следующем пункте назначения.

В «Реале» начинается новая эра

Первая фотография Моуринью на базе клуба и его краткий комментарий значат гораздо больше, чем просто обычный пост.

Теперь в Мадриде главный вопрос один: какой облик придаст «Реалу» Моуринью во время своего второго пришествия?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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