Моуринью вернулся на базу «Реала»: первое сообщение было очень кратким...
Португальский специалист Жозе Моуринью официально приступил к работе в мадридском «Реале».
О своем прибытии на базу клуба он сообщил через фотографию в социальных сетях. Краткий комментарий Моуринью под снимком ознаменовал начало новой эры для мадридских болельщиков.
Моуринью появился на базе «Реала»
Жозе Моуринью прибыл на базу мадридского клуба и официально начал свою деятельность в качестве главного тренера.
Специалист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию, сделанную на базе клуба. Это подтвердило, что его возвращение в «Реал» фактически состоялось.
«Поехали!!»
Моуринью оставил под фотографией не длинное заявление, а короткий и эффектный комментарий.
«Поехали!!» — написал португальский тренер.
Эта фраза вызвала большой интерес среди болельщиков «Реала». Ведь мадридский клуб для Моуринью не чужой — он уже работал здесь в атмосфере высокого давления, больших матчей и громких побед.
Контракт рассчитан на три года
Для справки: Жозе Моуринью подписал с «Реалом» трехлетний контракт.
Это показывает, что руководство клуба начинает с новым тренером не краткосрочный эксперимент, а проект, рассчитанный как минимум на несколько сезонов.
Второе возвращение в Мадрид
Моуринью ранее возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год.
В то время он работал в условиях высочайшей конкуренции в испанском футболе и сформировал команду в своем уникальном жестком стиле. Теперь португальский специалист возвращается в Мадрид с новыми задачами и новым составом.
Последним местом работы была «Бенфика»
Последним местом работы Моуринью был португальский клуб «Бенфика».
Он покинул лиссабонскую команду по окончании прошлого сезона. После этого высказывались различные предположения о его следующем пункте назначения.
В «Реале» начинается новая эра
Первая фотография Моуринью на базе клуба и его краткий комментарий значат гораздо больше, чем просто обычный пост.
Теперь в Мадриде главный вопрос один: какой облик придаст «Реалу» Моуринью во время своего второго пришествия?
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