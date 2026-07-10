Стало известно, кто стал новым представителем президента по вопросам культуры

·60·Узбекистан
Стало известно, кто стал новым представителем президента по вопросам культуры

Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Хасан Равшанович Солихов назначен на должность представителя президента по вопросам культуры.

Ранее занимавший эту должность Гиёсиддин Режабов был освобожден от обязанностей в связи с переходом на другую работу. Он приступил к деятельности в качестве представителя президента по вопросам культуры 29 апреля текущего года. До этого он работал заведующим сектором в департаменте креативной экономики и туризма Администрации президента.

Новоназначенный Хасан Солихов в последнее время возглавлял Парк креативных индустрий. Он родился 28 марта 1987 года в городе Ташкенте.

Хасан Солихов в 2004 году успешно окончил Ташкентскую государственную высшую школу национального танца и хореографии по специальности «артист ансамбля», а в 2008 году — Ташкентский государственный институт искусств имени Маннона Уйгура по направлению «актер драматического театра и кино».

Свою трудовую деятельность он начал в 2006 году в Молодежном театре Узбекистана. Также Хасан Солихов известен как основатель продюсерской компании ArtCraft Production.

Данное назначение оценивается как очередное важное кадровое изменение в системе управления сферой культуры страны.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонХасан СолиховТошкентArtCraft Production
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане система штрафплощадок переходит на электронный форматВ Узбекистане система штрафплощадок переходит на электронный форматСегодня, 15:05Сардор Умурзаков назначен на новую должностьСардор Умурзаков назначен на новую должностьСегодня, 13:15Второй сезон «Инициативного бюджета» стартует 15 июляВторой сезон «Инициативного бюджета» стартует 15 июляСегодня, 13:12В Намангане скончался 108-летний Иброхим ходжи отаВ Намангане скончался 108-летний Иброхим ходжи отаСегодня, 12:56Завершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношенияхЗавершился визит Мирзиёева в Беларусь: начался новый этап в отношенияхСегодня, 12:44В каких районах Ташкента предпочитают жить обеспеченные семьи? Топ-5 районовВ каких районах Ташкента предпочитают жить обеспеченные семьи? Топ-5 районовСегодня, 12:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Узбекский алфавит изменится: депутаты одобрили новый закон
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4
В долине ночью произошло землетрясение
В долине ночью произошло землетрясение
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
Новое правило с 1 июля: можно ли предъявлять электронные документы сотрудникам ДПС?
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова