Стало известно, кто стал новым представителем президента по вопросам культуры
Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Хасан Равшанович Солихов назначен на должность представителя президента по вопросам культуры.
Ранее занимавший эту должность Гиёсиддин Режабов был освобожден от обязанностей в связи с переходом на другую работу. Он приступил к деятельности в качестве представителя президента по вопросам культуры 29 апреля текущего года. До этого он работал заведующим сектором в департаменте креативной экономики и туризма Администрации президента.
Новоназначенный Хасан Солихов в последнее время возглавлял Парк креативных индустрий. Он родился 28 марта 1987 года в городе Ташкенте.
Хасан Солихов в 2004 году успешно окончил Ташкентскую государственную высшую школу национального танца и хореографии по специальности «артист ансамбля», а в 2008 году — Ташкентский государственный институт искусств имени Маннона Уйгура по направлению «актер драматического театра и кино».
Свою трудовую деятельность он начал в 2006 году в Молодежном театре Узбекистана. Также Хасан Солихов известен как основатель продюсерской компании ArtCraft Production.
Данное назначение оценивается как очередное важное кадровое изменение в системе управления сферой культуры страны.
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