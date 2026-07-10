Эрлинг Холанд переложил давление на Англию: Норвегия — аутсайдер перед четвертьфиналом

·49·Спорт
Эрлинг Холанд переложил давление на Англию: Норвегия — аутсайдер перед четвертьфиналом

Перед четвертьфиналом чемпионата мира нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выступил с неожиданным заявлением. Несмотря на выдающиеся результаты своей команды, он считает Англию явным фаворитом предстоящего матча. По мнению Холанда, всё давление и ответственность за победу ложатся именно на подопечных Томаса Тухеля. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Сборная Норвегии стала одним из главных сюрпризов турнира после победы над Бразилией. Однако в интервью изданию НРК Эрлинг Холанд предпочел проявить осторожность, занизив шансы своей команды. По его словам, вероятность победы Норвегии крайне мала, и общественности следует сосредоточить всё внимание на англичанах.

Противостояние одноклубников

Этот матч имеет для Эрлинга Холанда и личный подтекст. На поле он встретится со своими партнерами по «Манчестер Сити» Джоном Стоунзом и Марком Гехи. Нападающий отметил, что играть против своих близких друзей немного странно, но это обычное дело в профессиональном футболе.

«Это кажется немного странным. Вы не проводите ни с кем в жизни столько времени, сколько с ними. Я годами работал вместе с Марком Гехи и Джоном Стоунзом, поэтому этот матч имеет особое значение», — добавил форвард в интервью изданию Неттависен.

Физическое состояние и секреты подготовки

Успех Норвегии во многом зависит от здоровья и физической формы их главной звезды Эрлинга Холанда. Несмотря на плотный график турнира, нападающий признался, что чувствует себя отлично, и отметил большой вклад тренерских штабов как клуба, так и сборной. По его словам, за последние годы он научился лучше понимать свое тело.

Холанд поблагодарил Столе Сольбаккена и тренерский штаб «Манчестер Сити», заявив, что проведение большого количества матчей — это не только действия на поле, но и искусство особой подготовки к игре. «Я знаю свое тело, и то, что травмы обходят меня стороной, — хороший знак», — сказал норвежский бомбардир.

Болельщики и эксперты с нетерпением ждут этого четвертьфинального матча. Хотя Эрлинг Холанд пытается переложить давление на соперника, ожидается, что дисциплинированная игра сборной Норвегии станет серьезным препятствием для Англии. Эта встреча, которая пройдет в Майами, определит обладателя путевки в полуфинал.

Эрлинг ХоландАнглияНорвегияЖаҳон ЧемпионатиМанчестер Сити
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Моуринью вернулся на базу «Реала»: первое сообщение было очень кратким...Моуринью вернулся на базу «Реала»: первое сообщение было очень кратким...Сегодня, 17:15Неожиданный ответ Холанда на вопрос о чемпионстве: давление перешло на другую командуНеожиданный ответ Холанда на вопрос о чемпионстве: давление перешло на другую командуСегодня, 17:08Брозович может перейти в «Реал»: интересный вариант для МоуриньюБрозович может перейти в «Реал»: интересный вариант для МоуриньюСегодня, 16:36В Сенегале завершилась целая эпоха: Садио Мане закончил карьеру в сборнойВ Сенегале завершилась целая эпоха: Садио Мане закончил карьеру в сборнойСегодня, 16:29Рой Кин назвал способ остановить Францию: одно условие является решающим...Рой Кин назвал способ остановить Францию: одно условие является решающим...Сегодня, 16:25Салах покинул «Ливерпуль»: он выбирает новую команду после ЧМ-2026Салах покинул «Ливерпуль»: он выбирает новую команду после ЧМ-2026Сегодня, 16:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану