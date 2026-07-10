Эрлинг Холанд переложил давление на Англию: Норвегия — аутсайдер перед четвертьфиналом

Перед четвертьфиналом чемпионата мира нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выступил с неожиданным заявлением. Несмотря на выдающиеся результаты своей команды, он считает Англию явным фаворитом предстоящего матча. По мнению Холанда, всё давление и ответственность за победу ложатся именно на подопечных Томаса Тухеля. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Сборная Норвегии стала одним из главных сюрпризов турнира после победы над Бразилией. Однако в интервью изданию НРК Эрлинг Холанд предпочел проявить осторожность, занизив шансы своей команды. По его словам, вероятность победы Норвегии крайне мала, и общественности следует сосредоточить всё внимание на англичанах.

Противостояние одноклубников

Этот матч имеет для Эрлинга Холанда и личный подтекст. На поле он встретится со своими партнерами по «Манчестер Сити» Джоном Стоунзом и Марком Гехи. Нападающий отметил, что играть против своих близких друзей немного странно, но это обычное дело в профессиональном футболе.

«Это кажется немного странным. Вы не проводите ни с кем в жизни столько времени, сколько с ними. Я годами работал вместе с Марком Гехи и Джоном Стоунзом, поэтому этот матч имеет особое значение», — добавил форвард в интервью изданию Неттависен.

Физическое состояние и секреты подготовки

Успех Норвегии во многом зависит от здоровья и физической формы их главной звезды Эрлинга Холанда. Несмотря на плотный график турнира, нападающий признался, что чувствует себя отлично, и отметил большой вклад тренерских штабов как клуба, так и сборной. По его словам, за последние годы он научился лучше понимать свое тело.

Холанд поблагодарил Столе Сольбаккена и тренерский штаб «Манчестер Сити», заявив, что проведение большого количества матчей — это не только действия на поле, но и искусство особой подготовки к игре. «Я знаю свое тело, и то, что травмы обходят меня стороной, — хороший знак», — сказал норвежский бомбардир.

Болельщики и эксперты с нетерпением ждут этого четвертьфинального матча. Хотя Эрлинг Холанд пытается переложить давление на соперника, ожидается, что дисциплинированная игра сборной Норвегии станет серьезным препятствием для Англии. Эта встреча, которая пройдет в Майами, определит обладателя путевки в полуфинал.