Бренд Моторола, укрепляющий свои позиции на рынке смартфонов, готовится к очередной технологической революции. Согласно новой информации, предоставленной известным инсайдером Роландом Квандтом (Роланд Куандт), будущая модель компании Моторола Эдге 70 Max, как ожидается, побьет все рекорды в отрасли по своим техническим характеристикам, особенно по емкости аккумулятора. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главной особенностью устройства является его огромный аккумулятор емкостью 7100 мАч. В то время как современные флагманские смартфоны обычно ограничиваются источником питания около 5000 мАч, Моторола стремится предоставить пользователям возможность активного использования в течение нескольких дней. По сообщению издания иксбт.ком, данная модель поддерживает не только большую емкость, но и технологию магнитной беспроводной зарядки.

Экстремальный дисплей и мощная платформа

Моторола Эдге 70 Max стремится удивить пользователей и визуально. Смартфон будет оснащен 6,82-дюймовым дисплеем Экстреме AMOLED. Экраны этого типа отличаются высокой яркостью, точностью цветопередачи и энергоэффективностью. Внутри устройства будет установлен новейший и самый мощный чипсет Snapdragon 8 Ген 5 от компании Qualcomm.

В плане возможностей камеры Моторола также не пошла на компромиссы. По имеющимся данным, основная камера смартфона будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony Лйтиа 710. Этот сенсор от Sony позволяет получать высококачественные и детализированные снимки даже в условиях низкой освещенности. Это делает устройство привлекательным и для любителей мобильной фотографии.

Надежный источник и ожидаемая новинка

Роланд Квандт, распространивший эту информацию, известен в мире технологий своими точными прогнозами. Ранее он уже точно раскрывал дизайн и цены таких популярных устройств, как GoPro 9 Блак, GoPro 10 Блак и Samsung Galaxy З Фолд 4 до их официальной презентации. Поэтому сообщения о Моторола Эдге 70 Max с большой долей вероятности оцениваются как близкие к истине.

Хотя компания уже начала тизерную кампанию для новой модели, официальная дата презентации и цена устройства пока держатся в секрете. Учитывая, что бренд Моторола уже успел зарекомендовать себя на рынке Узбекистана своими доступными и качественными моделями, несомненно, что модель Эдге 70 Max вызовет большой интерес среди местных любителей технологий.