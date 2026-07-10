Росатом откроет гигафабрику зарядных станций для электромобилей к 2026 году

·1·Технологии
Росатом откроет гигафабрику зарядных станций для электромобилей к 2026 году

Государственная корпорация «Росатом» запускает масштабный проект, направленный на укрепление своих позиций в индустрии электромобилей. К концу 2026 года компания планирует запустить в Московской области новую гигафабрику по производству мобильных зарядных станций для электромобилей. Эта инициатива послужит кардинальному улучшению инфраструктуры электротранспорта в регионе. Об этом Иксбт.ком сообщает. Об этом

Согласно информации информационного агентства ТАСС, об этом сообщил директор бизнес-направления «Электротранспорт» топливной компании «ТВЭЛ» Александр Бухвалов. Новое предприятие станет очередной стратегической площадкой, позволяющей значительно расширить производственные мощности корпорации в данном направлении.

Производственные мощности и стратегические цели

В настоящее время предприятия в составе «Росатома» уже наладили выпуск зарядного оборудования для электромобилей. Однако запуск новой гигафабрики позволит резко увеличить объемы продукции и оптимизировать технологические процессы. По словам экспертов, ожидается, что общая мощность по производству станций достигнет показателя 8 ГВ.

Завод, который расположится в Московской области, будет специализироваться не только на стационарных, но и на мобильных зарядных станциях. Это поможет развить систему оперативной помощи владельцам электротранспорта в непредвиденных ситуациях, например, при разрядке аккумулятора в пути. Такие мобильные станции являются важным решением для современной логистики и сервисных служб.

Региональное значение и перспективы

В то время как интерес к электромобилям растет и на рынке Узбекистана, строительство таких гигафабрик в соседних и партнерских государствах заслуживает внимания с точки зрения технологического обмена. Рост объемов производства на российском рынке может в будущем повысить региональный экспортный потенциал и доступность инфраструктурного оборудования.

По словам Александра Бухвалова, новая площадка является частью долгосрочной стратегии «Росатома» по развитию экосистемы электротранспорта. Гигафабрика будет не только поставлять готовую продукцию, но и способствовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

Станции, производимые в рамках проекта, должны соответствовать международным стандартам и подходить для электромобилей различных марок. Это упростит процесс зарядки для всех водителей, независимо от того, Tesla, BYD или другие бренды они используют. Ожидается, что строительство гигафабрики будет полностью завершено к концу 2026 года, после чего начнутся поставки продукции.

РосатомЭлектромобильГигафабрикаТехнологияРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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