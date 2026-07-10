Работает даже там, где нет связи: в Индии представлен новый спутниковый телефон

Индийский государственный оператор Бхарат Санчар Нигам Limited (БСНЛ) представил новый спутниковый телефон, предназначенный для обеспечения связи в экстремальных условиях. Данное устройство способно работать без перебоев там, где обычные смартфоны бессильны — в горных районах, густых лесах, открытом море и зонах стихийных бедствий. Главная особенность технологии заключается в том, что она подключается не к базовым станциям, а напрямую к спутникам на орбите. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, этот проект был разработан в сотрудничестве между БСНЛ и британской компанией Инмарсат. В настоящее время Инмарсат управляет крупной сетью, состоящей из 11 геостационарных телекоммуникационных спутников. Это гарантирует стабильный сигнал в любой точке мира, даже там, где мобильная инфраструктура полностью отсутствует или повреждена.

Технические возможности и принцип работы

Механизм работы устройства уникален: при совершении вызова сигнал сначала передается на спутник, затем направляется на наземную станцию и подключается к общей телекоммуникационной сети. Устройство позволяет не только совершать голосовые вызовы, но и подавать сигнал бедствия через специальную кнопку СОС.

Корпус нового телефона защищен от любых внешних воздействий, а само устройство обладает высокой автономностью. Это делает его незаменимым инструментом для длительных экспедиций и поисково-спасательных работ. Стоимость устройства установлена на уровне 1400 долларов, оно предназначено для профессионального сегмента.

Для кого предназначено и правовые нормы

Производители отмечают, что основными пользователями данного устройства станут:

Военные и сотрудники правоохранительных органов;

Службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели;

Моряки и специалисты горнодобывающей промышленности;

Промышленные предприятия и исследователи в отдаленных районах;

Экстремальные путешественники и участники экспедиций.

Стоит отметить, что в Индии правила использования таких телефонов очень строгие. Для покупки и эксплуатации устройства требуется специальное разрешение от Министерства телекоммуникаций страны (ДоТ). Использование спутникового телефона без соответствующей лицензии может повлечь за собой юридическую ответственность.

В условиях Узбекистана такие технологии также имеют большое значение для геологов или сотрудников пограничной службы, работающих в горных районах. Хотя сегодня спутниковая связь частично внедряется в смартфоны (например, в iPhone 14 и более новых моделях), профессиональные устройства, представленные БСНЛ, отличаются тем, что обеспечивают полноценный и независимый канал связи.