Netflix возвращается к формату традиционного телевидения: на платформе появятся прямые каналы

·33·Технологии
Netflix возвращается к формату традиционного телевидения: на платформе появятся прямые каналы

Netflix, крупнейшая в мире стриминговая платформа, тестирует новый и неожиданный способ удержания внимания пользователей. Компания планирует запустить прямые эфирные каналы, работающие в режиме 24/7, подобно традиционному телевидению. Этот шаг направлен на увеличение времени просмотра на платформе и создание удобства для пользователей при выборе контента. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, благодаря этой новой функции подписчики смогут не искать конкретный сериал или фильм, а просто включить один из доступных каналов. Например, пользователи смогут смотреть популярные проекты, такие как "Аватар: Те Ласт Аирбендер", или фильмы в жанре триллер подряд через специальные каналы. Этот метод особенно предназначен для аудитории, которая хочет, чтобы что-то работало фоном во время домашних дел.

Конкуренция и доходы от рекламы

Эта стратегия заставит Netflix напрямую конкурировать с бесплатными стриминговыми сервисами с поддержкой рекламы, такими как Плуто ТВ и Туби. Эксперты считают, что формат прямого эфира может значительно развить рекламный бизнес компании. Дело в том, что в прямом эфире пользователи обычно не могут пропустить рекламу, что создает привлекательную платформу для брендов.

Также Netflix рассматривает возможность предоставления пакетных подписок (бундле) в сотрудничестве с другими стриминговыми сервисами. По имеющимся данным, опираясь на опыт Apple и Amazon, Netflix может разместить на своей платформе контент таких сервисов, как Пеакок. Это позволит пользователям получать больше контента через единый интерфейс, не оплачивая отдельно каждый сервис.

Снижение числа зрителей и новые стратегии

Причиной принятия таких радикальных мер Netflix является снижение активности зрителей в последнее время. По данным аналитической компании Ниелсен, в апреле доля Netflix в общем объеме телесмотрения упала до 7,8 процента. Издание Bloomberg пишет, что руководство компании обеспокоено значительным оттоком аудитории между первым и вторым сезонами оригинальных сериалов.

Для исправления ситуации платформа осваивает ряд новых направлений:

  • Формат короткометражных видео и видеоподкастов;
  • Новые игровые приложения для детей;
  • Переговоры о покупке популярной социальной сети Леттербоксд для киноманов.

На данный момент официальные представители Netflix отказались давать комментарии по поводу этих нововведений. Однако эксперты подчеркивают, что стриминговый гигант отходит от своей классической модели «видео по запросу» (ВОД) и делает шаг к превращению в гибридную медиаплатформу. Это свидетельствует о том, что на быстроразвивающихся рынках, таких как Узбекистан, границы между цифровым телевидением и стримингом будут стираться еще больше.

NetflixСтримингТехнологияТелевидениеМедиа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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