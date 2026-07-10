Geely представила самый быстрозаряжаемый аккумулятор в мире: ресурс 1 млн км

·86·Технологии
Geely представила самый быстрозаряжаемый аккумулятор в мире: ресурс 1 млн км

Китайский автоконцерн Geely совершил настоящую технологическую революцию в индустрии электромобилей. Разработанный инженерами компании аккумулятор нового поколения Аегис Голд Брик установил мировой рекорд по скорости зарядки. Ожидается, что эта разработка изменит все стереотипы о времени зарядки электромобилей и сроке службы батарей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В ходе официальных испытаний, проведенных Китайским центром автомобильных технологий и исследований (КАТАРК), батарея Аегис Голд Брик первой в мире преодолела порог зарядки в 1000 кВ. Максимальная мощность, зафиксированная в режиме реального времени, составила 1093 кВ. По данным иксбт.ком, этот показатель в несколько раз выше, чем у самых быстрых систем зарядки, доступных на рынке в настоящее время.

Безопасность и инновационная система охлаждения

Ключевой особенностью этой батареи, основанной на технологии литий-железо-фосфата (ЛФП), является использование элементов типа «шорт-бладе» (короткое лезвие). Такая конструкция обеспечивает не только быстрое принятие заряда, но и высокий уровень безопасности. Согласно китайским стандартам, во время экстремальной зарядки температура батареи не должна превышать 65 °К. Инженерам Geely удалось удержать температуру на уровне 64 °К даже при мощности выше 1 мегаватта.

Для достижения такого результата площадь теплообмена была увеличена вдвое. Это сократило путь отвода тепла от аккумулятора и устранило риск перегрева системы. Таким образом, водители смогут заряжать батарею на сверхвысокой скорости, не опасаясь её деградации.

Гарантия долговечности

Еще одной удивительной особенностью нового аккумулятора является его износостойкость. По данным Geely, Аегис Голд Брик способен выдержать 4500 полных циклов зарядки. Этот показатель эквивалентен пробегу электромобиля в 1 миллион километров. Учитывая, что средний водитель проезжает 20-30 тысяч километров в год, такая батарея не потеряет своих характеристик на протяжении всего срока службы автомобиля.

В настоящее время первая модель, оснащенная этой инновационной батареей — электрический седан Лйнк & Ко 10, поступила в продажу на китайском рынке. Цена этого автомобиля начинается примерно от 169 900 юаней. В будущем Geely планирует использовать эту технологию в своих других брендах и экспортных моделях.

По мнению экспертов, появление систем зарядки мощностью в мегаватт позволит заряжать электромобили так же быстро, как на традиционных АЗС (за 5-10 минут). Это может значительно ускорить процесс перехода на электротранспорт во всем мире, включая Узбекистан, где инфраструктура активно развивается.

GeelyЭлектромобильТехнологияАккумуляторИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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