На космодром Восточный доставлен разгонный блок «Фрегат» для новых миссий

·2·Технологии
На космодром Восточный доставлен разгонный блок «Фрегат» для новых миссий

На российском космодроме Восточный процесс подготовки к очередным космическим запускам вышел на новый этап. По данным госкорпорации «Роскосмос», блок, отвечающий за точную доставку космических аппаратов на заданные орбиты, «Фрегат» — универсальный разгонный блок — был успешно доставлен на космодром. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Для транспортировки этого спецгруза использовался транспортный самолет большой грузоподъемности Ан-124-100. После приземления в аэропорту космодрома технику сразу направили в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов. Здесь специалисты разместят блок на рабочем месте и проведут комплексную проверку всех его систем.

Ключ к сложным миссиям

Разгонный блок «Фрегат» выделяется своей универсальностью в современной космонавтике. Он в основном используется в связке с ракетами-носителями среднего класса. Основная задача устройства заключается в том, чтобы после отделения от основной ракеты вывести один или несколько спутников в точно рассчитанные точки или направить их за пределы околоземного пространства.

Особенность этой технологии заключается в том, что «Фрегат» оснащен собственной двигательной установкой. Это позволяет ему многократно включать и выключать двигатели в течение одного полета. В результате с помощью одной ракеты можно выполнять сложные миссии, такие как последовательное размещение нескольких аппаратов на орбитах разной высоты.

Региональное значение и перспективы

Расширение использования космодрома Восточный представляет интерес и для стран Центральной Азии, в частности для Узбекистана, с научной точки зрения. В то время как в нашем регионе растет внимание к развитию космических исследований, связи через спутники, сельского хозяйства и экологического мониторинга, подобные технологические возможности имеют важное значение.

В ближайшее время специалисты завершат все необходимые лабораторные испытания перед интеграцией блока «Фрегат» в состав ракеты-носителя. Ожидается, что подробности о том, в рамках какой именно миссии этот блок будет запущен в космос и какие спутники он выведет на орбиту, будут объявлены на следующих этапах подготовки.

КосмосТехнологияРоскосмосФрегатВосточний
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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