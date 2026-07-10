Глава Hugging Face: компании отказываются от аренды искусственного интеллекта

В мире искусственного интеллекта наступает эра моделей с открытым исходным кодом (опен сурке). Генеральный директор Hugging Face, одной из крупнейших АИ-платформ в мире, Клем Деланг заявил, что компании больше не хотят зависеть от закрытых систем технологических гигантов. По его словам, представители бизнеса предпочитают переходить на открытые модели, чтобы сохранить свою технологическую независимость. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сегодня Hugging Face выполняет роль своеобразного GitHub для разработчиков искусственного интеллекта. Здесь инженеры могут обмениваться готовыми моделями и наборами данных. В настоящее время почти половина компаний из списка Фортуне 500 пользуются услугами этой платформы. Это свидетельствует об изменении расстановки сил на рынке AI.

Вопрос экономической эффективности и контроля

Выступая в подкасте Экуитй издания TechCrunch, Деланг объяснил причины перехода компаний на открытые исходные коды. Часто бизнес-проекты на начальном этапе используют готовые АПИ-сервисы (например, продукты OpenAI или Anthropic). Однако по мере масштабирования проекта и роста числа пользователей платежи за такие «арендные» услуги возрастают до астрономических уровней.

Рост расходов вынуждает компании искать модели с открытым кодом, работающие на собственной инфраструктуре. Это позволяет не только экономить средства, но и обеспечивать безопасность данных, а также адаптировать модель под свои нужды. Открытые модели возвращают компаниям полный контроль над их интеллектуальной собственностью.

Также Клем Деланг выразил обеспокоенность тем, что рынок искусственного интеллекта может сосредоточиться в руках нескольких крупных корпораций. По его мнению, если отрасль будет развиваться только вокруг закрытых систем, это приведет к ограничению инноваций и исчезновению конкуренции. Прекращение некоторых проектов такими компаниями, как Anthropic, также свидетельствует о нестабильности на рынке.

Для стремительно развивающегося ИТ-сектора Узбекистана эта тенденция также имеет важное значение. Местным стартапам и государственным организациям, чтобы не зависеть от платных зарубежных сервисов, наиболее оптимальным путем представляется использование открытых моделей с таких платформ, как Hugging Face, с их последующей адаптацией под узбекский язык и локальный контекст.