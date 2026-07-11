Ночное солнце: США одобрили проект космического зеркала вопреки протестам ученых

Федеральная комиссия по связи США (ФКК) одобрила заявку компании Рефлект Орбитал на запуск экспериментального спутника с зеркальным покрытием в космос. Устройство предназначено для направления солнечного света на определенные участки Земли в ночное время. Это решение было принято, несмотря на резкие возражения со стороны астрономических организаций и экологических групп. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Компания Рефлект Орбитал планирует с помощью управляемого орбитального зеркала создавать на поверхности планеты световое пятно диаметром около 5 километров. Представители стартапа утверждают, что эта технология может быть очень полезна для дополнительного освещения солнечных электростанций ночью, а также для проведения спасательных работ в районах, пострадавших от стихийных бедствий. Ожидается, что первый демонстрационный спутник под названием Эарендил-1 будет выведен на орбиту в ближайшие месяцы.

Экологические опасения и астрономические препятствия

В рамках проекта в будущем планируется создание огромной системы, состоящей из 50 тысяч спутников. Именно масштаб системы вызывает главную обеспокоенность научного сообщества. Перед принятием решения ФКК рассмотрела около 1800 обращений, большинство из которых были против проекта. Специалисты предупреждают, что искусственное освещение увеличит световое загрязнение ночного неба и нанесет ущерб естественным экосистемам.

По словам представителя Американского астрономического общества (ААС) Рухи Далал, мощный отраженный свет может временно ослепить водителей и пилотов, а также повредить зрение любителей, наблюдающих за небом через телескоп. Кроме того, это создаст серьезные помехи для работы профессиональных обсерваторий. Однако ФКК заявила, что эти риски не входят в компетенцию комиссии, так как их задача — регулировать только использование радиочастот.

Глобальные последствия освещения из космоса

Согласно данным иксбт.ком, результаты моделирования, проведенного астрономом Оливье Эно, показали, что 50 тысяч спутников-зеркал резко увеличат яркость ночного неба. В результате даже охраняемые зоны темного неба могут превратиться в освещенные пригородные зоны. Это является большим препятствием для крупных международных проектов, направленных на глубокое изучение космоса.

В настоящее время на Земле строятся такие гигантские телескопы, как обсерватория Вера Rubin, ЭЛТ и ГМТ, позволяющие проводить наиболее детальные наблюдения за космосом. Свет, рассеивающийся в атмосфере от спутников и освещающий гораздо большую площадь, чем ожидалось, ставит под угрозу точность этих научных исследований. Несмотря на это, технологические стартапы и регулирующие органы ставят экономические интересы и инновации на первое место.