В Китае готовится новый смартфон с рекордным аккумулятором 10 000 mAh

·31·Технологии
В Китае готовится новый смартфон с рекордным аккумулятором 10 000 mAh

На рынке смартфонов ожидается очередная технологическая революция. Один из китайских производителей работает над новым флагманом, который станет лидером не только по емкости аккумулятора, но и по четкости и плавности изображения. По своим техническим характеристикам устройство может превзойти многие игровые смартфоны, представленные сегодня на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, новый гаджет будет оснащен огромным аккумулятором емкостью 10 000 mAh. В настоящее время производитель тестирует два варианта батареи. В обоих случаях содержание кремния в аккумуляторе составляет около 25 процентов. Эта технология позволяет значительно увеличить емкость без изменения физического размера батареи.

Еще одна особенность устройства заключается в его дисплее. Сообщается, что смартфон получит экран с частотой обновления 185 Hz. Этот показатель значительно выше стандартных 120 Hz во флагманах или 144-165 Hz в игровых устройствах. Столь высокая частота обеспечивает сверхплавную работу интерфейса и максимальную четкость в динамичных играх.

Новый шаг бренда OnePlus

По мнению экспертов, речь идет о будущем флагмане бренда OnePlus. Ранее уже появлялись сообщения о том, что именно этот бренд ведет исследования экранов с частотой 185 Hz. Тот факт, что другие крупные производители пока не спешат с массовым производством дисплеев с такой высокой частотой, может создать для OnePlus уникальное преимущество на рынке.

За производительность смартфона будет отвечать новейший процессор Qualcomm серии Snapdragon 8. Этот чип обеспечивает не только высокую скорость, но и энергоэффективность. Технология быстрой зарядки мощностью 100 В позволит зарядить даже батарею на 10 000 mAh в короткие сроки.

Интересно, что новое устройство получит режим «суперпроизводительности», который расширит возможности функции обратной зарядки (реверсе чаргинг) для других внешних устройств. Это позволит использовать смартфон в качестве полноценного внешнего аккумулятора (повербанк).

Digital Chat Station считается надежным источником, который не раз первым сообщал о важных новостях в мире технологий. В частности, он точно предсказал характеристики моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также выход смартфона Realme GT 7 Pro с дисплеем Samsung. Поэтому ожидается, что информация о новом флагмане вскоре получит официальное подтверждение.

Устройства OnePlus известны на рынке качественным программным обеспечением и мощными техническими характеристиками. Если данная модель будет представлена, она, несомненно, станет идеальным выбором для любителей мобильных игр и тех, кто часто отправляется в длительные поездки.

OnePlusСмартфонТехнологияSnapdragonАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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