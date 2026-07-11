Xiaomi Рутер БЭ19000 Pro вышел в Европе: Wi-Fi 7 и ультраскорость

Китайский технологический гигант Xiaomi официально выпустил на европейский рынок свой самый мощный и современный маршрутизатор — модель Рутер БЭ19000 Pro. Это устройство считается одним из самых передовых представителей не только в линейке бренда, но и в сегменте сетевого оборудования для дома и офиса на сегодняшний день. Работая на базе нового стандарта Wi-Fi 7, этот роутер обещает рекордные показатели скорости беспроводной связи. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Пока новинка появилась на рынке Германии, и ее цена установлена на довольно высоком уровне — 895 евро. По данным иксбт.ком, такая стоимость объясняется профессиональными характеристиками устройства и его адаптацией к технологиям будущего. Рутер БЭ19000 Pro работает в трехдиапазонной системе (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), что позволяет эффективно распределять нагрузку в сети.

Беспрецедентная скорость и технические возможности

Компания Xiaomi заявляет, что Рутер БЭ19000 Pro теоретически может обеспечить скорость передачи данных до 19 000 Мбит (19 Гбит/с). Конечно, фактическая скорость может варьироваться в зависимости от регуляторных требований разных стран и мощности используемых устройств. Тем не менее, стандарт Wi-Fi 7 с его минимальными задержками идеально подходит для геймеров и профессиональных стримеров.

Одной из особенностей устройства является набор проводных интерфейсов. Роутер оснащен несколькими высокоскоростными портами, к которым можно подключить серверы или игровые компьютеры, передающие большие объемы данных. Это позволяет превратить домашнюю интернет-сеть в небольшой центр обработки данных.

Возможность создания персонального облачного хранилища

Наличие специального слота M.2 внутри корпуса Рутер БЭ19000 Pro стало неожиданным подарком для пользователей. Установив в этот слот ССД-диск, роутер можно использовать в качестве сетевого хранилища (NAS). В результате пользователи могут хранить свои файлы непосредственно на своем устройстве и получать к ним удаленный доступ, не полагаясь на сторонние облачные сервисы.

Габариты устройства составляют 242 × 70 × 273 мм, что свидетельствует о его внушительном дизайне. Пока Xiaomi не предоставила официальной информации о том, когда этот флагманский роутер появится в других регионах, в частности, на рынках Центральной Азии и Узбекистана. Однако дебют в Европе является сигналом к скорому началу глобальных продаж.

Для пользователей в Узбекистане это устройство может быть особенно интересным в период активного распространения высокоскоростного оптоволоконного интернета. Несмотря на высокую цену, его рассматривают как инвестицию с долгосрочным технологическим запасом.